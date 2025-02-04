Podcast in Italia: chi, cosa, quando e quanto si ascolta

Secondo la ricerca “Gli italiani, i podcast e il True Crime” commissionata da glo, brand di BAT Italia, ad AstraRicerche, l’83,5% degli italiani tra i 18 e i 50 anni ascoltano un podcast almeno ogni tanto. Un dato non particolarmente indicativo diversamente dal 35% che li ascolta 4 o più giorni a settimana e dal 17,9% che lo fa ogni giorno. In Italia quindi i podcast vengono ascoltati quotidianamente da circa 4 milioni di persone di età compresa tra i 18 e i 50 anni.

Trend internazionale in calo

Il trend internazionale degli ascolti podcast sembra in calo stando alle cifre diramate da Spotify che “chiude il suo primo anno in utile grazie alla crescita record degli utenti e alle misure di austerità varate dopo le forti spese sostenute per anni sulla crescita di iniziative quali i podcast. Il 2024 è stato infatti archiviato con 1,14 miliardi di euro di utile rispetto a una perdita di 532 milioni nel 2023”.

Ma torniamo alla situazione italiana.

Quando si preferisce ascoltare i podcast?

Un momento di relax prima di dormire (34,9%), durante una passeggiata (34,6%), in auto o sui mezzi pubblici (33,1%), mentre si cucina o si fanno le faccende domestiche (32,5%), durante la pausa pranzo (25,4%), la beauty routine (17%), lo studio o il lavoro (16,4%) o ancora mentre si fa sport (14,5%).

I generi più popolari

Il genere più seguito sui podcast è quello definito “storie di vita e crescita personale” (42,3%), seguito dal True Crime (37,4%). Poi troviamo le news e l’attualità (37,4%), l’intrattenimento e il lifestyle (34,6%), la cultura, i libri e il cinema (34,4%), la scienza (32,0%), i viaggi (26,8%), e, in fondo alla classifica, la cucina (22,0%).

True Crime è rosa

Il True Crime emerge come protagonista: ben 1 italiano su 3 è appassionato di storie di crimine e misteri irrisolti. Il 58% del campione ammette di adorare particolarmente questo genere o di essere fortemente interessato ad ascoltarlo in futuro. La passione per il True Crime è particolarmente forte tra le donne, che con il 45% superano gli uomini (30%) nell’ascolto di racconti da brivido. Le donne tra i 18 e i 29 anni sono le vere detective, con ben il 61% che ascolta regolarmente podcast di questo tipo

Ma cosa piace di più agli italiani dei podcast?

La comodità è sicuramente al primo posto, con il 42,8% degli intervistati che apprezza la possibilità di ascoltarli ovunque e in qualsiasi momento. Un altro aspetto riguarda la varietà dei contenuti: il 36,5% li sceglie per scoprire nuove storie e punti di vista diversi. Inoltre, il 34,5% trova vantaggioso il fatto che non sia necessario guardare uno schermo per ascoltarli mentre il 27,7% apprezza la vasta gamma di temi trattati, oltre a considerarli un modo semplice e pratico per restare aggiornati sugli eventi (27,0%). E, infine, anche la qualità della narrazione gioca un ruolo fondamentale, con il 22,5% che è attratto dalla narrazione coinvolgente e il 16,2% che apprezza la voce narrante.

Come si scoprono i nuovi podcast?

Le piattaforme di streaming sono la principale fonte di scoperta, con il 52,0% degli utenti che si affidano a consigli automatizzati, classifiche e pubblicità proposte dalle piattaforme per trovare nuovi contenuti. Seguono i social media, utilizzati dal 45,6% degli ascoltatori per scoprire nuovi podcast, con una prevalenza tra donne e nella fascia di età tra i 18 e i 29 anni. Anche il passaparola gioca un ruolo importante: il 33,6% degli utenti trova nuovi podcast grazie ai consigli di amici, familiari o conoscenti. Non meno importante è la ricerca online tramite motori di ricerca, utilizzata dal 29% degli ascoltatori, in particolare da quelli nella fascia d’età 30-50 anni.

True Crime e glo

glo ha deciso di entrare in gioco con il suo primo AudioMystery: “Il regalo per Gloria – Un enigma da scartare”. Si tratta di una serie di 8 episodi, della durata di circa 4 minuti e 30 secondi ciascuno, narrati dalla talentuosa Marta Filippi, attrice, comica e doppiatrice. Un’esperienza immersiva in cui mistero, emozioni e colpi di scena terranno gli ascoltatori con il fiato sospeso, mentre risolvono enigmi e scoprono segreti nascosti.

