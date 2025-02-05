Vannacci: a Sanremo in platea; Musk un genio come Leonardo Da Vinci

È vero che la settimana prossima debutterà a Sanremo? “Mi hanno invitato al Festival e ci andrò perché una volta nella vita bisogna andarci. Ovviamente in platea, non sul palco. Ho convinto anche mia moglie che mi accompagnerà”. Così Roberto Vannacci su La Stampa.

Musk è un genio paragonabile a Leonardo Da Vinci

“Quell’uomo è un genio paragonabile a Leonardo da Vinci. Viene dal nulla e ha realizzato eccellenze in qualsiasi campo, dalla comunicazione con X alla tecnologia con Tesla, fino a Space X”. Così l’europarlamentare Roberto Vannacci, votato come indipendente nelle liste della Lega, risponde su La Stampa dell’idea che Elon Musk abbia sposato il “Mega” (“Make Europe great again”) del premier ungherese Viktor Orbán.

In Veneto con una sua lista

Lista per le regionali in Veneto? “Io ho detto che in Veneto ci sarò, come sarò in Toscana, in Campania e da tutte le parti. Evidentemente queste parole a qualcuno, memore dei voti che ho preso proprio in Veneto, hanno fatto tremare la sedia sotto il sedere. Quanto alla strategia migliore per ottenere il massimo risultato mi confronterò con Matteo Salvini”.

I dazi di Trump

“Trump i dazi all’Europa li aveva imposti anche nel precedente mandato. Eppure non mi sembra che ci siamo strappati i capelli. Le relazioni internazionali sono fatte di rapporti di reciprocità. E quindi evidentemente se ci saranno i dazi ci sarà una risposta solidale, forte e coesa dei Paesi europei”. Così Roberto Vannacci su La Stampa.

Spera in una risposta forte della Commissione europea? “Non ho parlato della risposta dei singoli Stati o della Commissione. Se l’amministrazione Usa imporrà i dazi a tutta l’Europa, immagino che tutti i Paesi europei risponderanno. Se invece imporrà i dazi a tutti, meno uno, immagino che quell’uno non risponderà”, risponde.

Vannacci – Foto LaPresse