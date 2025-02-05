La 63^ edizione del premio Campiello prende ufficialmente il via con la nomina di Giorgio Zanchini a presidente della giuria dei letterati. Giornalista, saggista e volto noto della Rai, Zanchini conduce programmi come ‘Radio anch’io, Quante storie e rebus’. Ha pubblicato numerosi saggi, tra cui ‘La cultura nei media’ (Carocci, 2024) e ‘La libreria degli indecisi’ (Mondadori, 2024), ed è un esperto divulgatore culturale.

Chi sono i nuovi membri nella giuria dei letterati?

Oltre a Zanchini, la giuria dei letterati accoglie tre nuovi membri: Rita Librandi, professoressa di linguistica italiana e vicepresidente dell’accademia della crusca; Liliana Rampello, critica letteraria ed ex docente di estetica all’Università di Bologna; Stefano Salis, responsabile delle pagine dei commenti e della domenica del Sole24Ore.

La giuria dei letterati è composta anche da Alessandro Beretta, Federico Bertoni, Daniela Brogi, Silvia Calandrelli, Daria Galateria, Lorenzo Tomasin e Roberto Vecchioni.

Liliana Rampello (Campiello) Stefano Salis (Campiello) Rita Librandi (Campiello)

Ringraziamenti ai giurati uscenti

La fondazione Il Campiello esprime il proprio riconoscimento a Walter Veltroni, presidente uscente, per l’impegno dimostrato, e ai giurati Pierluigi Battista, Edoardo Camurri, Chiara Fenoglio ed Emanuele Zinato, che lasciano l’incarico.

Un premio che unisce impresa e cultura

Fondato nel 1962 dagli industriali del Veneto e gestito dalla fondazione Il Campiello, il premio è tra i più prestigiosi riconoscimenti letterari italiani ed è un esempio concreto di collaborazione tra il mondo dell’impresa e quello culturale.

Il 30 maggio 2025 la giuria dei letterati selezionerà la cinquina finalista e assegnerà il premio ‘opera prima’. Il vincitore sarà proclamato il 13 settembre 2025 al teatro La Fenice di Venezia dai 300 lettori anonimi. Possono partecipare al concorso i romanzi pubblicati tra il 1° maggio 2024 e il 30 aprile 2025. Sono escluse opere di saggistica, poesia e traduzioni.

Le altre iniziative del premio Campiello



Oltre al premio principale, il Campiello promuove altre iniziative, tra cui il Campiello giovani, rivolto agli scrittori emergenti e giunto alla 30^ edizione, il Campiello junior, nato nel 2021 con la fondazione Pirelli per la narrativa per ragazzi, e il Campiello natura, un riconoscimento dedicato alla letteratura sulla natura, realizzato con la Venice Gardens foundation.