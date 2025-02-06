Salvini: Musk può essere utile a Italia con i suoi satelliti per connettersi meglio

“Musk può essere utile all’Italia perchè con i suoi satelliti di Starlink può connettere il Paese”. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5.

“Oggi -ha aggiunto- fare un viaggio, anche sull’Alta velocità, con una telefonata, un’operazione di lavoro connessi alla rete sostanzialmente è impossibile; ci sono zone di Milano, di Roma, della Sicilia, della Sardegna dove non si è assolutamente collegati né alla rete telefonica né alla rete Internet; quindi avere un operatore economico, che ha migliaia di satelliti, che possa aiutare gli italiani a lavorare e a comunicare meglio è utile. Dire, da parte della sinistra, non voglio parlare con Musk perchè mi sta antipatico e sta con Trump, significa negare a milioni di italiani la possibilità di connettersi e comunicare”.