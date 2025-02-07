Conti: niente monologhi, ma ‘spazi di riflessione’. Gossip? Non è Sanremo Island

Ospite dei ‘Cinque minuti’ di Vespa il conduttore ha dato qualche anticipazione sull’impostazione del suo festival

Niente monologhi ma spazi di riflessione, con un freno al gossip. Alla vigilia della settimana sanremese, Carlo Conti, ospite di Cinque Minuti, da Bruno Vespa, ha dato qualche indicazione su come sarà il suo festival.

“Il festival è anche questo, è chiacchiericcio, parlare, sparlare, è fumo che si crea intorno”, ha detto. “Non è Sanremo Island, per me è semplicemente il festival della canzone italiana, mi occupo soltanto dello spettacolo e delle canzoni”, ha spiegato rispondendo a una domanda sul gossip degli ultimi giorni, relativo a presunti tradimenti incrociati tra Fedez e Achille Lauro, entrambi in gara a Sanremo, con Chiara Ferragni.

La musica in gara

Il cast è “al passo con i tempi, c’è una rappresentanza globale della musica italiana: credo ci sia un bel ventaglio di proposte, di sonorità, di musica diversa una dall’altra”, ha detto parlando dei cantanti in gara.

Per quanto riguarda i temi delle canzoni, “Cristicchi racconta il momento in cui noi figli diventiamo genitori dei nostri genitori, con un testo molto toccante. Fedez parla della sua depressione, Brunori del suo essere babbo: ci sono tante sfumature della personalità e del mondo, più un micromondo, situazioni personali, cantate con forza”.

Difendendo le sue scelte, Conti ha definito la nuova ‘Bella Stronza’ con il duetto Fedez-Marco Masini una “versione 2.0 va ascoltat”, una versione “nuova ovviamente adattata ai tempi”.

Mentre su Tony Effe, escluso dal concerto di Capodanno a Roma, ha spiegato “mi sono occupato della canzone che ho scelto per il Festival. Lo sentirete, quel brano non ha niente di particolare. Personalmente c’è una parabola che mi piace molto, quella del figliolo prodigo”.

Niente monologhi

A Sanremo 2025 non ci saranno monologhi. “Sono un po’ passati. Credo che si possa sottolineare qualcosa di importante anche solo con delle parole o con un messaggio lanciato velocemente tra una canzone e l’altra”, ha affermato, sottolineando che comunque “non mancheranno momenti di riflessione, ma non con il monologo lungo o la lunga chiacchierata”.

Al quarto festival dopo il triennio 2015-2017, per Conti l’auspicio è “che ci sia la stessa buona musica, la leggerezza, proseguendo lo straordinario lavoro che hanno fatto Baglioni prima e Amadeus dopo”.

