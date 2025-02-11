Il 2024 dei quotidiani si chiude con il colore rosso dominante. Si salva il Fatto, unico a crescere nelle vendite rispetto a dicembre 2023.

Il digitale fa crescere il Corriere dello Sport nel confronto con novembre e riserva qualche segnale positivo per Avvenire e i locali (Dolomiten, Eco di Bergamo e Messaggero Veneto),