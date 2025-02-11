Sanremo cresce l’attesa social. Guè e Fedez si alternano in vetta. E spunta Repubblica

L’analisi di Sensemakers certifica un alto livello di attesa per la kermesse canora al via, con un aumento di post, interazioni e videoviews. E tra i media più performanti fa capolino anche il quotidiano diretto da Mario Orfeo

Alla vigilia del debutto, l’attesa social per la 75esima edizione di Sanremo è in continua crescita. Lo racconta una ricerca effettuata da Sensemakers, che ha confrontato il conversato relativo al festival 2025 2025 con quello del 2024, dal 1° dicembre, sempre sulla base dei dati Comscore Social.



Si osserva un aumento trasversale nel numero di post (+20%), in termini d’engagement (+39%) e di video views (+71%). Il rafforzamento di TikTok si consolida nel dato di interazioni (+12%), rubando terreno ad

Instagram.

Account e contenuti

Fanta Sanremo e gli account ufficiali del Festival dominano il ranking delle properties più performanti. Interessante notare come nella Top 5 rientri anche Costa Crociere, storico partner del Festival di Sanremo. Non a caso, il brand figura ai primi due posti per i contenuti video più performanti, legati alla sponsorizzazione dello show a bordo di Costa Toscana, nelle cinque serate della kermesse.

Nel ranking delle properties più performanti, tra gli editori di informazione generalista spicca solo La Repubblica, che si posiziona al quinto posto per interazioni complessive.

Tra i contenuti più performanti, mentre per video views spiccano due ‘branded’ di Costa Crociere, la classifica delle interazioni premia i cantanti: da un lato Fedez, dall’altro Andrea Settembre, talento in gara tra le nuove proposte.

Guè e Fedez sempre in testa

Tra gli artisti in gara, Gué e Fedez si confermano i più performanti. Fedez, in particolare, stacca gli

altri protagonisti in termini di engagement.

Tra gli altri cantanti, interessante anche il posizionamento di Irama in entrambe le classifiche.

Nota