La Scala, Rizzoli e Foa indicati dal ministro Giuli per la Fondazione

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha designato Melania De Nichilo Rizzoli e Marcello Luigi Foa quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala di Milano per il quinquennio 2025-2028.

Berlusconi per Regione Lombardia

L’indicazione arriva pochi giorni dopo la scelta di Regione Lombardia di indicare Barbara Berlusconi come proprio consigliere nel board. Berlusconi ha preso il posto di Nazzareno Carusi, nominato nel 2020 quando era responsabile Cultura di Forza Italia, in predicato per un ruolo da sovrintendente.

L’insediamento ufficiale dovrebbe tenersi il 17 febbraio.

Il board scende a 9 membri con l’uscita di Fondazione Monte di Lombardia. Presidente è il sindaco di Milano Giuseppe Sala, mentre, scriveva Ansa, non sembra in dubbio la riconferma dei consiglieri indicati da Eni (l’ad Claudio De Scalzi) e Allianz (l’ad e direttore generale Giacomo Campora).

Più che improbabile l’uscita di scena per Fondazione Cariplo del presidente emerito di Intesa Sanpaolo Giovanni Bazoli, mentre come nuovo ingresso per la Camera di Commercio è attesa Diana Bracco.