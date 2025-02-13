Inpgi: oltre 47mila giornalisti autonomi, 26mila i contribuenti

Audizione per il presidente Ginex e il dg Iorio alla Commissione parlamentare per il controllo sulle gestioni previdenziali. Obiettivo mantenere la sostenibilità della cassa a lungo termine, senza liquidazioni improvvise

All’Inpgi, l’Istituto nazionale di previdenza della professione giornalistica,”sono attualmente assicurati oltre 47.000″ lavoratori, 27.143 uomini e 20.273 donne”.

A fare il quadro della situazione dell’ente, che dal luglio del 2022 assicura soltanto la parte autonoma della categoria, sono stati il presidente, Roberto Ginex, insieme al direttore generale Mimma Iorio, in audizione alla Commissione parlamentare per il controllo sulle gestioni previdenziali.

I numeri

I dati reddituali, relativi all’anno 2023, hanno spiegato, “evidenziano un numero di contribuenti correnti pari a circa 26.000”. Le medie delle entrate dichiarate alla Cassa pensionistica privata sono di 11.464 euro per quanti svolgono l’attività in forma di collaborazione coordinata e continuativa e 16.454 euro per chi esercita in modalità libero-professionale.

Il gettito contributivo annuo “si attesta su circa 70 milioni ed è alimentato principalmente (per circa 47 milioni) dalla contribuzione per il finanziamento delle prestazioni di Invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Ivs)”.

Sostenibilità della cassa

Obiettivo dell’Inpgi, ha spiegato Iorio, è “il mantenimento della sostenibilità” della Cassa, agendo, nel contempo, con gli strumenti a disposizione (fra cui la destinazione di quote del contributo integrativo sui montanti degli associati, segnala Ansa), per favorire una sempre maggiore adeguatezza dei trattamenti pensionistici della platea dei giornalisti autonomi.

Un miliardo di patrimonio con investimenti ‘sostenibili’

Nella memoria che l’Ente ha depositato, si legge inoltre che la politica di investimento dell’Inpgi “è ispirata al perseguimento della sostenibilità della gestione previdenziale, ovvero all’adeguatezza delle prestazioni erogate”. E, nella gestione del patrimonio, che ha superato il miliardo di euro, la Cassa professionale privata “adotta principi socialmente responsabili”.

Gli obiettivi del 2024-2026, la precisazione, sono “la sostenibilità di lungo termine e la piena e continua solvibilità, senza incorrere in liquidazioni improvvise del portafoglio”.