‘La Mia Finanza’ acquisita da Stefano Spremberg

Doppia novità per LMF – La Mia Finanza. La testata giornalistica economico-finanziaria cambia editore e assume la qualifica di società benefit con l’etichetta Edizione Verde.

Gianpaolo Broccardi, fondatore di LMF, lascia la guida della testata a Stefano Spremberg (foto), ex campione mondiale di canottaggio, Presidente della Canottieri Milano e imprenditore immobiliare milanese, a capo della società di investment management Palazzi Cieloterra.

Paolo Brambilla

A vent’anni dalla sua nascita, sotto la recente direzione di Paolo Brambilla, consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, La Mia Finanza – come riporta una nota – si conferma un punto di riferimento nell’informazione economico-finanziaria italiana. Con il cambio di editore e la nuova veste benefit, la testata rafforza la propria missione divulgativa, ampliando il focus su sostenibilità, investimenti responsabili e transizione ecologica.

L’ingresso del nuovo editore segna un ulteriore passo verso l’innovazione. L’etichetta green accompagnerà il logo della testata fin dalla homepage, sottolineando l’importanza della sostenibilità nelle strategie di comunicazione e nel panorama finanziario contemporaneo.

Stefano Spremberg

“La Mia Finanza si è sempre distinta per il suo impegno nell’educazione finanziaria e negli approfondimenti tematici. Oggi, con questa evoluzione, puntiamo a rafforzarne ulteriormente il posizionamento nel settore e accelerarne la strategia di crescita nel campo della finanza sostenibile, delle energie rinnovabili, della mobilità green e delle nuove normative ambientali. Dedicheremo uno spazio rilevante alla neurobiologia vegetale e all’importanza fondamentale delle piante per la sopravvivenza del nostro eco-sistema”, afferma Stefano Spremberg, editore di La Mia Finanza.

L’attenzione ai mercati economico-finanziari rimane centrale, ma con un approccio ancora più analitico e orientato alla sostenibilità. La Mia Finanza Green rappresenta il completamento di un percorso di crescita, che mantiene inalterata la reputazione della testata e la arricchisce di nuove prospettive, in linea con le esigenze di un mondo in costante trasformazion