Stasera si assegna il titolo per la miglior cover. L’attore toscano salirà per la sesta volta sul palco dell’Ariston.

Sanremo si prepara alla quarta serata, quella dedicata ai duetti. Con l’arrivo a sorpresa di Roberto Benigni che aprirà la puntata.

“Per me si realizza un sogno”, ha detto Carlo Conti durante la conferenza stampa, annunciando la presenza dell’istrionico attore e regista. “L’ho sempre invitato nei miei tre precedenti festival”. “Verrà a fare un saluto al pubblico, con la sua allegria, il suo entusiasmo. Mi ha detto che dovrà fare un annuncio”, ha aggiunto ancora, creando ulteriore suspence.

Benigni, sei volte a Sanremo

Benigni conosce bene il palco dell’Ariston. Quella annunciata oggi da Conti sarà la sesta volta. La prima fu nel 1980, a fianco di Claudio Cecchetto e Olimpia Carlisi nella conduzione.

Nel 2002 con Pippo Baudo alla conduzione, conquistò 20 milioni di spettatori (share del 70%) col monologo in cui rileggeva in chiave politica il Giudizio Universale, ma l’ospitata è rimasta celebre per la ‘toccatina’ a Pippo. L’ingresso piu’ spettacolare sul palco è quello del 2011, padrone di casa Gianni Morandi: entra in scena su un cavallo bianco. Nel 2020 portò l’esegesi del Cantico dei Cantici.

L’ultima partecipazione è del 2023 con Amadeus per festeggiare i 75 anni della Costituzione, in concomitanza con l’arrivo tra il pubblico del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il suo fu un accorato monologo colmo di affetto e ammirazione per la Carta.

I duetti

Ma torniamo agli ingredienti della serata di oggi. Dopo il primo titolo, assegnato giovedì a Settembre, vincitore tra le nuove proposte, oggi tocca appunto ai duetti dei 29 artisti in gara.

Le esibizioni verranno votate dal pubblico con il televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, dalla Giuria delle Radio, con un peso rispettivamente del 34%, del 33% e del 33%.

L’artista più votato sarà proclamato vincitore della Serata cover.

Ecco l’elenco dei duetti: Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino – L’anno che verrà (Lucio Dalla), Francesco Gabbani con Tricarico – Io sono Francesco (Tricarico), Irama con Arisa – Say Something (Christina Aguilera), Achille Lauro ed Elodie – Tributo a Roma (Rino Gaetano), Clara con Il Volo – The Sound of Silence (Simon and Garfunkel), Bresh con Cristiano De André – Creuza de mä (Fabrizio De André), Lucio Corsi con Topo Gigio – Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno), Coma_Cose con Johnson Righeira – L’estate sta finendo (Righeira), Fedez con Marco Masini – Bella stronza (Marco Masini), Massimo Ranieri con i Neri per Caso – Quando (Pino Daniele), Francesca Michielin e Rkomi – La nuova stella di Broadway (Cesare Cremonini), Willie Peyote con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga – Un tempo piccolo (Franco Califano), Joan Thiele con Frah Quintale – Che cosa c’è (Gino Paoli), Gaia con Toquinho – La voglia, la pazzia (Ornella Vanoni), Giorgia con Annalisa – Skyfall (Adele), Marcella Bella con i The Twin Violins – L’emozione non ha voce (Adriano Celentano), Olly con Goran Bregovic e la Wedding and funeral band – Il pescatore (Fabrizio De André), Rose Villain con Chiello – Fiori rosa, fiori di pesco (Lucio Battisti), Modà con Francesco Renga – Angelo (Francesco Renga), Rocco Hunt con Clementino – Yes I Know My Way (Pino Daniele), Noemi e Tony Effe – Tutto il resto è noia (Franco Califano), Sarah Toscano con gli Ofenbach – Overdrive (Ofenbach), Serena Brancale con Alessandra Amoroso – If I Ain’t Got You (Alicia Keys), Simone Cristicchi con Amara – La cura (Franco Battiato), Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento con Neffa – Amor de mi vida/Aspettando il sole (Neffa), The Kolors con Sal Da Vinci – Rossetto e caffè (Sal Da Vinci).

La conferenza stampa per la quarta serata del Festival (foto Ansa)

Ciannamea: Sanremo guadagna 1 milione spettatori in tre serate

Non poteva mancare una ricognizione sugli ascolti. I dati raccontano di un festival di Sanremo che cresce negli ascolti, guadagnando oltre 1 milione di spettatori nella media delle prime tre serate rispetto allo scorso anno, ha evidenziato il direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Marcello Ciannamea.

Nelle prime tre serate Sanremo ha raccolto, in termini di total audience il 63.4% di share con 11,8 milioni di spettatori: 11,4 milioni derivano dall’ascolto tradizionale, “solo 400mila spettatori e uno 0.3% – ha aggiunto Ciannamea – dal second screen”, cioè dall’ascolto in diretta su pc, smartphone e tablet”. Rispetto alla media delle prime tre serate del 2024, sempre in total audience, “il festival fa segnare 1,1 milioni in più e un +1.2% in share”.

Il trend si conferma anche dal punto di vista dell’ascolto tradizionale: “Sanremo guadagna un milione di spettatori” rispetto alla media del 2024.

La finale

Qualche anticipazione sulla serata finale. Sabato con Carlo Conti sul palco ci saranno Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, come co-conduttori. Previsti gli arrivi di Alberto Angela e Vanessa Scalera, il giocatore della Fiorentina Edoardo Bove, mentre il dj Gabry Ponte aprirà la serata.

Sul Suzuki Stage è previsto Tedua, mentre in collegamento dalla Costa Toscana i Planet Funk.