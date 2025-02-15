Sabato, domenica e lunedì. Spettacoli, musica, incontri

Nel fine settimana in cui si conclude il seguitissimo Sanremo, Wagner suona alla Scala e Ron canta in teatro. Mentre Elio Germano in scena fa Pasolini, fra parole e fisarmoniche. E Paolo Briguglia riprende Dino Buzzati.

Klaus Florian Vogt, Elza van den Heever

Wagner alla Scala

Dopo il prologo, ossia ‘Das Rheingold’ in scena lo scorso ottobre, al Teatro alla Scala sabato si rappresenta ‘Die Walküre’, con la regia di David McVicar e la direzione di Alexander Soddy, che si alternerà in altre repliche con Simone Young. L’anno prossimo, in occasione del 150° anniversario della prima esecuzione completa del ‘Ring’ a Bayreuth, sarà rappresentata l’intera tetralogia wagneriana.

Flavio Albanese

Fra le stelle e la scienza

L’Astolfo di Ariosto alla ricerca del senno di Orlando stavolta non va sulla Luna ma incontra una serie di scienziati, da Galileo a Copernico, da Keplero a Newton, fino a Giordano Bruno. ‘Il messaggero delle stelle’ (sottotitolo: ‘Come evitai la guerra, salvai il mondo e divenni amico di Galileo Galilei’) è un testo di Francesco Niccolini, interpretato da Flavio Albanese. In scena sabato al Pacta Salone di Milano, per il Festival ScienzainScena AttOtto.

Elio Germano, Teho Teardo

Il Pasolini di Germano

Elio Germano, ottimo attore per il cinema, quando è in teatro ama sperimentare. Al Carcano di Milano, fino a domenica, lo si può ascoltare mentre riprende il Pierpaolo Pasolini di ‘Il sogno di una cosa’, primo romanzo dello scrittore, e, con Teho Teardo, accompagnare musicalmente la lettura, fra fisarmoniche, campanelle, suoni elettronici. Un’ora che riporta al Friuli del dopoguerra, la povertà dei ragazzi, i tentativi di fuga in Jugoslavia. Opposta la rotta, rispetto a ciò che avviene oggi sulle rotte balcaniche, uguale la fame e la disperazione.

Paolo Briguglia

Un Buzzati erotico

Fino a domenica, al Franco Parenti di Milano, è di scena Dino Buzzati. Paolo Briguglia, che al cinema ha lavorato con Marco Bellocchio e in tv si vede nella seconda stagione di ‘La legge di Lidia Poet’, interpreta un monologo dal romanzo ‘Un amore’. E porta in teatro l’ossessione amorosa ed erotica di Antonio Dorigo, uomo senza qualità, per la ballerina Laide conosciuta in un bordello.

Sei personaggi a Torino

Al Teatro Carignano di Torino è in scena (fino al 23/2) i ‘Sei personaggi in cerca d’autore’. Il dramma, che debuttò al Valle di Roma nel 1921 accolto da fischi e reazioni rabbiose degli spettatori, diventò poi la pièce più famosa di Luigi Pirandello, ripresa negli anni da tutte le compagnie. A Torino (e poi in tournée: al Piccolo di Milano, al Politeama Rossetti di Trieste, all’Argentina di Roma…) la dirige Valerio Binasco, che la interpreta anche con (fra gli altri) Sara Bertelà, Jurij Ferrini, Giordana Faggiano.

Antonino Tamburello

Che cosa ha in mente il prof?

Domenica al Teatro Moderno di Grosseto, lunedì al Nazionale di Milano: il professor Antonino Tamburello, psichiatra specializzato in Psicoterapia cognitiva e comportamentale, parlerà di ‘Una mente nuova’. L’incontro, con momenti di interazione con il pubblico, punterà a ripercorrere il percorso evolutivo della mente, alla riscoperta del nostro potenziale naturale.

Ron

Ron canta in teatro

“Un posto dove andrei tutte le sere a cantare è proprio il teatro, dove le canzoni vivono in un ambiente ideale”: Ron sarà così lunedì sul palcoscenico del Teatro Manzoni di Milano. Lo spettacolo ‘Al centro esatto della musica’ avrà in scaletta venti titoli, compreso l’adattamento di ‘Lontano Lontano’ di Luigi Tenco, nella versione con cui Ron ha aperto l’ultima edizione del ‘Premio Tenco’, dove ha ricevuto anche il Premio alla carriera.