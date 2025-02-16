Sanremo 2025 si è chiuso alla due di notte circa con la vittoria di Olly, con 4 decimali percentuali di vantaggio su Lucio Corsi e terzo, più staccato, Brunori. Ascolti mostruosi, a quota 13 milioni con il 72,7% di share, ma l’anno scorso Amadeus aveva fatto 14,3 milioni con il 74,1% nella porzione fino alle due di notte, esondando quindi di ulteriori 45 minuti calcolati il giorno dopo da Auditel. Total audience a 13,427 milioni e 73,1%.

Il Sanremo numero 75 targato Carlo Conti è partito bene ed è finito meglio. Sabato 15 febbraio 2025 l’ultima serata del Festival della quarta edizione contiana, con Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan in supporto al direttore artistico, è stata aperta da Gabri Ponte, con Alberto Angela, Antonello Venditti ed Edoardo Bove tra gli ospiti. Il bilancio è ottimo, mostruoso, ma non è da record assoluto: 13 milioni e 72,7%. La Total Audience è stata di 13,427 milioni con il 73,1%. L’anno scorso – ma con un extra porzione dopo le due di notte (con un montante che avrebbe abbassato l’ascolto ma rafforzato lo share) – Amadeus era arrivato a 14,3 milioni e 74,1%. Ma tutti, per questo Festival, si aspettavano un calo. Che invece non c’è stato. Anzi.

Il sindaco di Sanremo e Olly

I Planet Funk hanno suonato la loro musica dalla Costa Toscana e la ‘corsa’ di Conti è proceduta con la solita linearità fino, all’esito, la vittoria di Olly (23,8%), di misura davanti a Lucio Corsi (23,4%) e Brunori, sancita pochi secondi prima delle due di notte. Il resto della classifica, dal quarto fino al decimo, dice – nell’ordine – Fedez, Simone Cristicchi, Giorgia, Achille Lauro, Francesco Gabbani, Irama, Coma_Cose. Solo dodicesima Elodie, ventinovesima Marcella Bella.

Da sinistra, Fedez (quarto), Simone Cristicchi (quinto), Brunori (terzo), Lucio Corsi (secondo), Olly (primo)

Solo film in controprogrammazione

Le alternative a Conti e alla finale? Oltre al calcio (Mila-Verona su Dazn), solo film su Rai2, Rai3, Rete4, Canale 5 (‘Quasi Amici’), Italia1, La7. Ma vediamo cosa ha detto il lancio di Auditel delle 10.00 del mattino.

Il sindaco con Conti, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan

Conti fa il volo finale: 13,427 milioni la total audience

Su Rai1 la serata finale dell’edizione numero 75 del ‘Festival di Sanremo’, ha ottenuto 13,016 milioni di spettatori con il 72,7%. Andando nel dettaglio, Sanremo Start a 13.883.000 spettatori e 60,5%, prima parte a 15.590.000 spettatori e 68,8%, seconda parte a 10.695.000 spettatori e 68,7%.

Olly e Lucio Corsi

Confronti? Ecco lo spaccato delle ultime tre edizioni di Amadeus. Amadeus meglio in finale per numero di spettatori nel 2024 e nel 2022

Confronti? L’ultima serata del 2022 aveva avuto 13,2 milioni di spettatori con il 65% di share, tra le 21.22 e le 25.48. L’ultima serata del 2023 era arrivata a 12,256 milioni con il 66% di share.

Giorgia ha vinto il premio di TIM

La finale del 2024 aveva avuto fino alle due di notte 14,3 milioni ed il 74,1% (il resto aveva avuto 8,5 milioni circa e l’89,6%).

Alberto Angela

Ecco gli altri risultati top, storici, ma di altre ere tv

Tra le altre finali top da registrare alcune prove sopra i 12 milioni. Ecco quali andando a ritroso nel tempo. Nel 2018 Baglioni a 12,125 milioni. Nel 2017 Conti e De Filippi a 12,022 milioni. Nel 2013 Fazio a 12,997 milioni (dalle 20.50 alle 25.05). Morandi nel 2012 Morandi a 13,287 milioni e nel 2011 a 12,136 milioni. Nel 2010 Clerici a 12,462 milioni tra le 2037 e le 25.00. Nel 2009 Bonolis a 12,3 milioni, terminando alle 24.45. Nel 2007 Baudo a 12,3 milioni. Nel 2005 Bonolis a 13,6 milioni terminando alle 24.45. Nel 2002 Baudo a 13,4 milioni circa. Nel 2001 Carrà a 13 milioni circa terminando alle 24.38. Nel 200 Fazio a 15,2 milioni tra le 21 circa e le 24.20.

Antonello Venditti

Le altre proposte della serata, tutti film

Su Canale 5 ‘Quasi amici’ ha raccolto 1,298 milioni di spettatori con uno share del 5,9%. Su Rai2 ‘Cena con delitto – Knives Out’ è arrivato a 391mila spettatori e 1,7%.

Quasi Amici

Su Italia1 ‘Il ragazzo che diventerà re’ ha conseguito 549mila spettatori e 2,4%. Su Rai3 ‘France’ ha convinto 209mila spettatori con il 0,9%.

Indovina chi viene a cena

Su Rete4 ‘Scarface’ ha totalizzato 314mila spettatori e 1,5%. Su La7 ‘Indovina chi viene a cena?’ ha conseguito 261mila spettatori con l’1,1%. Su Tv8 ‘4 Ristoranti’ a 287mila e 1,3%. Sul Nove ‘I Migliori fratelli di Crozza’ a 257mila e 1,2%.