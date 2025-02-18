La Rai prepara la difesa del Festival. Ciannamea: a breve proposta autonoma al Comune

Il direttore intrattenimento Prime Time celebra il successo dell’ultimo Sanremo. Per il futuro, la Rai riparte dalla certezza Carlo Conti nel 2026. Prepara una “proposta autonoma al comune” e studia come rivedere gli accordi con gli sponsor

Mandato in archivio un Festival di Sanremo “con risultati straordinari, al di là di ogni attesa”, alla Rai cominciano i ragionamenti sul futuro della kermesse. A lasciarlo intendere Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time del servizio pubblico, in una serie di dichiarazioni rilasciate all’Ansa.

Se dal bilancio dell’edizione 2025, tra le cose da rivedere ci sarà il tema della riconoscibilità dei marchi, tornata di attualità per la collana di Tony Effe – “Bisogna cercare una nuova formula, in accordo con Rai Pubblicità, ha spiegato Ciannamea, con “l’obiettivo di adottare una nuova modalità che ci copra sul piano contrattuale, sentendo il punto di vista degli sponsor, altrimenti impazziamo” – l’incognita che incombe è rappresentata dalla sentenza del Tar della Liguria che ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto alla Rai dell’organizzazione del festival, chiedendo una gara.

Proposta al Comune di Sanremo

“Nei prossimi giorni presenteremo una proposta autonoma di accordo al Comune di Sanremo per l’organizzazione del festival, un po’ sulla falsariga della convenzione, con un dovuto upgrade, una ridefinizione dei parametri economici” che attualmente prevedono un accordo da 5 milioni l’anno, ha spiegato Ciannamea. L’iniziativa, ha continuato, “si lega al fatto che siamo convinti della legittimità del nostro ricorso contro la sentenza del Tar della Liguria”.

“Abbiamo chiesto la sospensiva della sentenza – ha ricordato – e aspettiamo di essere auditi, speriamo il prima possibile, dal Consiglio di Stato. La nostra idea è di consolidare il rapporto con il Comune in un’ottica pluriennale. Se poi sarà bandita la gara, parteciperemo con tutta la nostra forza”.

Wbd alla finestra

Ad una possibile mossa del gruppo Warner Bros. Discovery, Ciannamea ha replicato: “se hanno osservato il festival, si sono resi conto della macchina pazzesca che solo la Rai è in grado di mettere in movimento, mobilitando anche testate, radio, social media, tutta l’azienda nel suo complesso, e ottenendo risultati straordinari”.

Febbraio 2026 affollato tra Olimpiadi e calcio

Sempre guardando al futuro, in ballo ci sono anche le date del Festival numero 76, per evitare sovrapposizioni con le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio. “Dovremo studiare l’incastro giusto, ha rilevato Ciannamea, dipenderà anche dai calendari di Coppa Italia e Champions League”.

Intanto per il 2026, ha concluso, si riparte da Conti “direttore artistico e conduttore: solo un folle potrebbe pensare diversamente”. I