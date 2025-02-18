Salone del libro: ‘Le parole tra noi leggere’ il titolo per l’edizione 2025

‘Le parole tra noi leggere’. Si ispira a un verso di Eugenio Montale – ma anche al romanzo di Lalla Romano che ha vinto il premio Strega – il titolo della trentasettesima edizione del Salone del Libro, in programma dal 15 al 19 maggio a Torino.

Lo ha annunciato la direttrice editoriale Annalena Benini in una conferenza stampa al Mauto, in cui è stato svelato anche il manifesto.

“E’ sul noi che anche questa volta vogliamo puntare”, ha spiegato Benini. “Sulla possibilità dell’incontro fondato proprio sulla parola e nella speciale materia di cui sono fatte le parole, precise, leggere e anche molto potenti in questo tempo di trasformazione”.

“Il Salone – ha aggiunto – vuole essere, spera di essere sempre di più un momento di incontro fondato sulla parola però con quella forma un po’ magica di leggerezza che cerchiamo sempre di portare al Lingotto, nei nostri incontri, e tutto l’anno nei progetti del Salone del libro”.

Reza per l’apertura

Tra i dettagli anticipati, la lezione inaugurale che sarà affidata alla scrittrice e drammaturga francese Jasmine Reza, autrice del libro ‘La vita normale’.

I Paesi Bassi saranno il paese ospite, la Campania la regione.



Confermate le sette sezioni del Salone a cui si aggiunge l’ottava Crescere, curata da Matteo Lancinj, psicoterapeuta e saggista, che dialogherà con Salmo.