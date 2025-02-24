L’editrice rinnova il Cda affidando al direttore di Famiglia Cristiana la carica di ceo, dopo i 4 anni sotto la guida di don Rizzolo, e la presidenza a don Ponti. A don Vitale la direzione editoriale dopo la scomparsa nelle scorse settimane di don Cibien

Nuovo board per il Gruppo Editoriale San Paolo. Il 20 febbraio, l’Assemblea dei soci dell’Editoriale San Paolo srl (Esp) – la società capogruppo con il compito di indirizzo, coordinamento e controllo di tutte le società del Gruppo – ha nominato don Stefano Stimamiglio (nella foto, a sinistra), direttore di Famialgia Cristiana, come amministratore delegato.

Il board rinnovato

Insieme a lui, nel nuovo Consiglio di amministrazione per il prossimo quadriennio siedono don Roberto Ponti (superiore della Provincia italiana dei Paolini), come presidente; don Giuseppe Musardo, confermato nel ruolo di direttore generale e consigliere; don Franco Soliman è consigliere e cfo; e don Antonio Rizzolo, consigliere di amministrazione.



Inoltre, sono stati nominati amministratori delle altre società del Gruppo: don Rizzolo di Diffusione San Paolo (Disp); don Giuseppe Lacerenza di Periodici San Paolo e St Pauls International; don Musardo di San Paolo Edizioni e don Sante Sabatucci di San Paolo Patrimonio.

“In questo tempo giubilare desideriamo rafforzare il nostro impegno di comunicatori aprendoci a nuove sfide con la capacità di generare futuro”, ha spiegato don Ponti. “Intendiamo rafforzare il cammino verso la digitalizzazione con lo spirito innovativo del nostro fondatore don Giacomo Alberione, aiutati dai tanti professionisti laici che lavorano con passione nelle nostre testate e nelle nostre società”.

Nelle sue parole, un ringraziamento per don Rizzolo che, dopo quattro anni come ceo, ha assunto “un compito strategico e di sviluppo come quello dell’area libri”, per don Sabatucci e don Epidotti, e il ricordo per don Carlo Cibien, direttore editoriale scomparso a fine gennaio.

Don Vitale direttore editoriale

Contestualmente, don Vincenzo Vitale (nella foto, a destra), attuale direttore di Credere e di Jesus, diventa direttore editoriale del Gruppo. Don Simone Bruno è direttore editoriale di Edizioni San Paolo e viene affiancato da don Rizzolo come vicedirettore editoriale.

Chi è don Stimamiglio

Nato a Bolzano, 60 anni, laurea in giurisprudenza a Bologna, don Stimamiglio ha lavorato per sei anni nell’ufficio legale di alcune grandi aziende del Nordest.

Entrato nella Società San Paolo nel 1999, compiuti gli studi teologici alla Pontificia Università Gregoriana, ha ottenuto la licenza in teologia del matrimonio e della famiglia presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II di Roma.

È stato ordinato sacerdote nella Società San Paolo nel 2007.

Giornalista professionista dal 2008, è stato vice caporedattore di Credere e Jesus, prima di assumere, nel 2015, l’incarico di segretario generale della sua congregazione.

A luglio 2021 è stato nominato condirettore di Famiglia Cristiana e dal 14 marzo 2022 direttore del

settimanale. Infine, dal 6 febbraio 2015 è consigliere ecclesiastico di Ucsi Lombardia.