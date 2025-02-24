Il Festival dell’Economia di Trento apre ai giovani panel e dibattiti

In vista della XX edizione, in programma dal 22 al 25 maggio, il Festival dell’Economia di Trento apre il suo programma agli interventi dei più giovani con la Call for Ideas ‘Le Voci del Domani’.

Promossa congiuntamente dal Comitato Scientifico del Festival dell’Economia di Trento e dal FuoriFestival, l’iniziativa riguarda studentesse e studenti universitari – mentre per il FuoriFestival ragazzi e ragazze tra i 16 e i 26 anni – per coinvolgerli come parte attiva nei panel, nelle 4 giornate.

Modalità di candidatura

Le candidature sono aperte al 24 febbraio 2025 fino al 15 aprile 2025, su ilsole24ore.com/vocideldomani. Gli interessati dovranno mandare un video con la richiesta di contributo audio o video, della durata massima di 2 minuti, che presenti il tema di interesse e spieghi le motivazioni della candidatura.

Due le modalità di partecipazione al Festival. Si potrà diventare “autori”, proponendo un tema per un panel in linea con il titolo della XX edizione, “Rischi e scelte fatali. L’Europa al bivio”. Oppure candidarsi come “speaker”, segnalando i temi di proprio interesse e le proprie motivazioni per poter essere inseriti, se selezionati, in una delle tavole rotonde dedicate all’argomento segnalato.

Le candidature saranno valutate dal Comitato Scientifico del Festival, presieduto dal Direttore de Il Sole 24 Ore Fabio Tamburini e composto dalla professoressa Ericka Costa, ordinario di Economia aziendale del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento, dal professore Luigi Bonatti, ordinario di Politica economica all’Università di Trento, dalla storica dell’economia e professoressa Adriana Castagnoli, già docente di Storia contemporanea all’Università di Torino.

La partecipazione al Fuori Festival, il palinsesto ideato per avvicinare all’economia e ai grandi temi dell’attualità il pubblico più ampio e trasversale dei giovani e delle famiglie, è aperta ai giovani tra i 16 e i 26 anni che potranno proporsi come speaker per animare la lounge in piazza Fiera a Trento, portando tutti gli argomenti di loro interesse, a propria scelta, anche non necessariamente economici, da affrontare in dibattiti e momenti di confronto con il pubblico.

L’iniziativa sarà promossa attraverso una campagna di comunicazione stampa, digital, social e radio.