Sabato, domenica e lunedì. Spettacoli, parole e musica

Marco Baliani racconta ‘Rigoletto’. Gabriele Lavia compie un nuovo ‘Lungo viaggio verso la notte’. Caroline Pagani fa rivivere il fratello Herbert. E in scena rivive anche Gino Bartali

Caroline Pagani

L’amore di Caroline per Herbert Pagani

Sabato, all’Auditorium Parco della musica di Roma, Caroline Pagani si esibisce in ‘Per amore dell’amore. Herbert Pagani: Musica, Poesia, Arti Visive‘. Attrice, autrice e drammaturga, Caroline omaggia così il fratello Herbert che, scomparso nel 1988, fu a lungo a fianco di Dalida e Gaber. Lo spettacolo concerto è un viaggio alla riscoperta di un artista poliedrico che ha esplorato molteplici forme espressive, dalla pittura alla scultura, dalla canzone alla radio, dal cinema al teatro.

Marco Baliani

Piangi, pagliaccio

Raccontatore di storie del mondo reale, come nel ‘Corpo di Stato’ su Aldo Moro, o fantastico: Marco Baliani fino a domenica al Teatro Menotti di Milano diventa il buffone musicato da Verdi e tratto da Victor Hugo. In ‘Rigoletto. La notte della maledizione’ l’attore si veste man mano da clown preparandosi al momento della vendetta. Ad accompagnarlo, musiche dello stesso Verdi ma anche di Nino Rota, suonate sul palco dalla chitarra di Giampaolo Bandini e dalla fisarmonica di Cesare Chiacchiaretta. Dopo ‘Rigoletto’, Baliani lavorerà anche su ‘Trovatore’ e ‘Traviata’.

Federica Di Martino, Gabriele Lavia

Viaggio in interno di famiglia

“Un viaggio impietoso dentro l’amarezza di un fallimento senza riscatto. Le vite degli uomini sono fatte di tenerezza e violenza. Di Amore e disprezzo. Comprensione e rigetto. Di famiglia e della sua rovina”. Con le parole del regista Gabriele Lavia, questa è la storia del ‘Lungo viaggio verso la notte’, che Eugene O’Neill scrisse a inizio anni Quaranta, con uno sguardo alla vita della propria famiglia e ai suoi giochi al massacro. Dallo spettacolo, che debuttò in Svezia nel 1956, il regista Sidney Lumet trasse anche un adattamento cinematografico. In scena al Teatro Carignano di Torino fino al 9/3 recitano lo stesso Lavia e la moglie Federica Di Martino.

Federica Molteni

Il teatro pedala

Fino a domenica, al Teatro della Cooperativa di Milano, è in scena ‘Gino Bartali, eroe silenzioso. Se il razzismo entra in campo‘. Lo spettacolo, scritto e interpretato da Federica Molteni con la regia di Carmen Pellegrinelli, è tratto da ‘La corsa giusta’ di Antonio Ferrara. E propone sotto forma di monologo la storia sia sportiva sia umana del campione di ciclismo che si ribellò al fascismo, adoperandosi in favore dei rifugiati ebrei.

(foto guglielmoverrienti)

La follia del regime

Paola Minaccioni, più nota al pubblico come attrice comica, è protagonista (al Teatro Carcano di Milano fino a domenica) del dramma ‘Elena, la matta’. Ambientato in epoca fascista, con tocchi di romanesco, lo spettacolo mette in scena le battaglia di questa donna dichiarata pazza contro le angherie del regime, la persecuzione razziale, i ricoveri nell’Ospedale psichiatrico, il confino in Basilicata… fino al rastrellamento del 16 ottobre 1943.

Giorgia Fumo

Risate a ‘Vita bassa’

Da lunedì, al Teatro Manzoni di Milano, per la rassegna ‘Ridere alla grande’, torna ‘Vita bassa’, che l’anno scorso ha registrato una serie di tutto esaurito. La protagonista è Giorgia Fumo, nata ingegnere e cresciuta con la stand up comedy. Nello spettacolo la comica quasi 40enne mette a confronto follie, idiosincrasie e tic dei boomer e dei millennial, costruendo uno spaccato generazionale denso di risate e riflessioni.