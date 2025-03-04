Home » Condé Nast nomina Luca Zorloni head of editorial content di Wired Italia
Luca Zorloni
Editoria

Condé Nast nomina Luca Zorloni head of editorial content di Wired Italia

di Redazione PrimaOnline
Condividi

Condé Nast ha nominato Luca Zorloni Head of Editorial Content di Wired Italia.

In questo ruolo, Zorloni coordinerà lo sviluppo e l’esecuzione della strategia editoriale, della visione e dei contenuti su tutte le piattaforme del brand in Italia.

Zorloni è entrato in WIRED nel 2018 e dal 2021 ha guidato la divisione digitale, supervisionando la redazione online, curando le sezioni dedicate ai diritti e al business, e promuovendo lo sviluppo di podcast, produzioni video e altre iniziative editoriali.
Giornalista investigativo, Zorloni è specializzato nell’intersezione tra economia, innovazione digitale e politica. Prima di WIRED, ha lavorato per il quotidiano Il Giorno e ha collaborato con l’edizione italiana di Business Insider. È anche autore del romanzo distopico Il Paese più bello del mondo.

“La sua esperienza e la profonda comprensione del DNA di WIRED saranno fondamentali per rafforzare ulteriormente il suo impatto editoriale”, ha dichiarato Katie Drummond, Global Editorial Director di WIRED.

“La nostra missione è chiara: offrire un’informazione precisa e approfondita, dando a chi immagina il futuro gli strumenti per costruirlo oggi”, ha dichiarato Luca Zorloni.

In Evidenza
Segui Prima Online dai tuoi feed social