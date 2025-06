Nuova brand identity per Gruppo Athesis, “content creator dal 1664” 

In occasione della tappa veronese di Top 500 Verona 2025, che si è svolta presso l’Auditorium Verdi di Veronafiere davanti a una platea di oltre 600 spettatori, Athesis ha presentato ufficialmente il nuovo logo del Gruppo. Questa nuova identità rappresenta l’evoluzione e la solidità della lunga storia della media & communication company lombardo-veneta. Un percorso iniziato nel 1664, anno di fondazione della Gazzetta di Mantova, il giornale più antico d’Italia, che nel 2024 ha celebrato il suo 360° anniversario.

Il restyling del logo – spiega una nota – è un simbolo di continuità che affonda le radici nel passato, ma con uno sguardo rivolto al futuro, incarnando innovazione e determinazione. Athesis conferma così il proprio impegno nel comunicare e nel creare un legame profondo con il territorio veronese, vicentino, mantovano e milanese.

Un’identità grafica che rispecchia la mission del Gruppo

Il cambiamento si riflette nella nuova identità grafica, sviluppata dall’agenzia di marketing e creatività del Gruppo, Zeep!. Il logo racconta la costante evoluzione di Athesis nell’informare, comunicare e raccontare, tre pilastri fondamentali che definiscono la sua essenza di “content creator dal 1664”, come recita il payoff. Attraverso i secoli, Athesis ha testimoniato trasformazioni culturali, tecnologiche e sociali, mantenendo intatta la propria mission: creare contenuti di alta qualità, elaborare strategie innovative per la loro diffusione e trasmettere i valori di un Gruppo profondamente radicato in uno dei territori più dinamici e vivaci del Nord Italia.

Una rete di media e servizi per diffondere valore

Athesis trasmette valori e genera valore attraverso le notizie, i progetti di comunicazione e le storie veicolate dai propri media, veri e propri strumenti di diffusione di contenuti. Tra questi figurano i quotidiani storici come L’Arena, Il Giornale di Vicenza, Bresciaoggi e Gazzetta di Mantova, insieme ai rispettivi newsbrand digitali, le emittenti radiotelevisive leader nei propri territori come Telearena, Telemantova e Radio Verona, la media agency Publiadige, la digital agency Zeep!, la casa editrice Neri Pozza e l’education newsbrand TuttoITS.

Un logo che racconta il cambiamento senza dimenticare l’essenza

“Il tempo cambia e cambiamo anche noi, ma la nostra essenza rimane la stessa”. Questo è il messaggio che il nuovo logo di Athesis vuole comunicare. “Siamo un’azienda che, pur rimanendo fedele ai suoi principi, si adatta ai tempi per continuare a essere un punto di riferimento nel panorama editoriale” spiega Andrea Pietro Faltracco, direttore generale di Athesis (foto). “Da secoli il Gruppo trasforma le idee in realtà, le parole in connessioni e le notizie in legami. L’evoluzione del nostro logo non è solo un cambiamento estetico, ma una testimonianza del nostro continuo desiderio di innovare. Negli anni Athesis ha costruito un ecosistema senza confini, dove ogni voce trova risonanza online e offline. Informiamo, comunichiamo, raccontiamo e catturiamo il presente per restituirlo in tempo reale, affinché ogni notizia arrivi ai nostri lettori, ovunque essi siano, nell’istante in cui accade. Creiamo esperienze che mettono in contatto progetti, persone e visioni. Trasformiamo i valori dei nostri partner in messaggi che lasciano il segno e amplifichiamo il loro impatto. La nostra missione è restituire il mondo con una narrazione che coinvolge e fa riflettere, sia attraverso storie di arte e poesia che con i romanzi e i saggi che raccontano il presente e il futuro, arrivando direttamente al cuore”.

Un percorso di crescita e innovazione firmato Zeep!

“Con questo progetto abbiamo voluto tracciare il percorso per il presente e il futuro di Athesis cercando di essere il più possibile fedeli all’essenza del nostro Gruppo e alla sua capacità di trarre energia dalle idee e forza dalla condivisione” spiega Nicola Voltolin, managing director di Zeep! e chief digital officer di Athesis. “Zeep! è stata orgogliosa di ridefinire l’identità di Athesis, testimoniando il percorso di crescita dell’agenzia, che ci vede sempre più coinvolti in progetti creativi di brand identity e brand positioning, non più esclusivamente digitali”.

Athesis, un punto di riferimento nel panorama mediatico

Con una total audience di oltre 7 milioni di persone e più di 15.000 aziende clienti, il Gruppo Athesis è la media company di riferimento per il territorio lombardo-veneto. Editore di storiche testate quotidiane come L’Arena, Il Giornale di Vicenza, la Gazzetta di Mantova e Bresciaoggi, e di emittenti leader come Radio Verona, Telearena e Telemantova, Athesis è anche proprietario della casa editrice milanese Neri Pozza, vincitrice del Premio Strega 2021, del Premio Strega Europeo 2024 e del Premio Pulitzer 2024.

Il Gruppo si distingue per l’ampiezza e l’integrazione della propria offerta, che spazia dall’informazione di qualità su giornali, digital properties e radio-tv alla grande narrativa e saggistica. Athesis è inoltre attiva nella consulenza di marketing digitale attraverso Zeep!, nell’education con TuttoITS e nei servizi di media agency con Publiadige. Un ecosistema in continua evoluzione che si arricchisce con una piattaforma di eventi e iniziative speciali, con oltre 100 appuntamenti all’anno, tra cui progetti pluripremiati in Italia e all’estero come il “Festival del Futuro”, “67 Colonne” e “Agenda Sostenibilità”.