TikTok, Trump: contatti con quattro diversi gruppi per la vendita

Un accordo per il social potrebbe arrivare presto, spiega il presidente. Sul piatto opzioni interessanti

Per il futuro di TikTok la Casa Bianca ha almeno 4 opzioni sul tavolo. A dirlo è stato lo stesso presidente Donald Trump.

“Abbiamo a che fare con quattro gruppi diversi e molte persone lo vogliono. Tutti e quattro sono bravi”, ha spiegato a proposito del social parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One.

Lasciando intendere anche – segnala Reuters – che un accordo potrebbe essere raggiunto a breve.

I nomi di potenziali acquirenti

Diversi i nomi che sono stati fatti per l’acquisizione di TikTok, tra cui l’ex proprietario dei Los Angeles Dodgers Frank McCourt. Dallo stesso Trump, oltre all’endorsement per un evenutale intervento di Elon Musk, era arrivata la conferma dell’interesse di Microsoft come potenziale acquirente, così come la suggestione di utilizzare un nuovo fondo sovrano americano per intervenire direttamente.

Il futuro di TikTok tra proreghe e Pechino

Il destino della piattaforma della cinese Bytedance da diverso tempo è al centro della politica americana. Il 19 gennaio scadeva l’ultimatum – legato a una legge per la sicurezza nazionale firmato dall’allora presidente Joe Biden – che imponeva alla proprietà di vendere gli asset americani per evitare il blocco nel paese. Appena entrato in carica, il 20 gennaio, Trump ha firmato un ordine esecutivo che ha esteso di 75 giorni il termine di entrata in vigore.



In queste settimane il nuovo presidente si è più volte speso a favore del social, al quale ha attribuito un merito nella sua rielezione, annunciando la sua disponibilità per una ulteriore proroga, aprendo recentemente anche a un ruolo di Pechino nell’operazione.