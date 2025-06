CDP con Polimi per ‘Impact Award’, premiare chi progetta futuro social e green

Polimi Graduate School of Management, insieme al Politecnico di Bari e a Tiresia (il centro di ricerca per l’imprenditorialità, l’innovazione, la finanza ad impatto di Polimi Gsom) lancia la prima edizione dell’Impact Award, un riconoscimento realizzato in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti e dedicato ai migliori progetti ad alto impatto sociale e ambientale di imprese e Pubbliche Amministrazioni.

Il Premio ha come obiettivo quello di promuovere una cultura dell’investimento responsabile e di sostenere iniziative capaci di generare un impatto positivo e concreto sul territorio, sulle comunità e sull’ambiente. In questa sua prima edizione l’Impact Award si divide in due categorie: la prima include le aziende – mid-large corporate, aziende infrastrutturali, società attive nella cooperazione internazionale – e le Pubbliche Amministrazioni che nel 2024 abbiano stipulato un finanziamento con Cdp per realizzare progetti ad alto impatto sociale e ambientale. Queste riceveranno un invito a candidarsi da parte di Cassa Depositi e Prestiti. La seconda comprende le piccole e medie imprese del Mezzogiorno con sede legale e operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia alle quali è destinato un riconoscimento ad hoc con la collaborazione del Politecnico di Bari. Le imprese interessate possono candidarsi presentando le iniziative realizzate nel corso dello scorso anno entro il 28 marzo.



Aziende e Pubbliche Amministrazioni di entrambe le categorie hanno la possibilità di concorrere per due distinti riconoscimenti: Impatto Sociale e Impatto Ambientale. Oltre a un premio simbolico e a un’attività di comunicazione dedicata, i vincitori avranno accesso a strumenti formativi erogati da Polimi Graduate School of Management, volti a consolidare e amplificare il loro impatto positivo sulla società e sull’ambiente. “Impact Award ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere progetti che possano fungere da esempio per il settore pubblico e privato, incentivando pratiche innovative in grado di generare benefici tangibili per la società – ha commentato Mario Calderini, Professore di Polimi Graduate School of Management e Direttore Scientifico di Impact Award. In un’epoca in cui la sostenibilità non può più essere intesa come un mero obbligo normativo, ma deve diventare un valore strategico per le imprese e le istituzioni, il Premio si configura come un riconoscimento per coloro che interpretano questo concetto in maniera trasformativa e proattiva, guidati da un purpose chiaro e ben definito”.



Il processo di selezione di Impact Award prevede una prima fase di valutazione preliminare delle candidature che analizza la condotta etica e la governance responsabile delle imprese e Pubbliche Amministrazioni partecipanti. I progetti che superano questa fase accedono alla seconda valutazione condotta da Polimi Gsom, Tiresia e Politecnico di Bari per le pmi, nella quale verrà analizzato in dettaglio l’impatto sociale e ambientale delle iniziative presentate. Nella fase finale, una giuria composta da esperti di sostenibilità e innovazione appartenenti al mondo dell’impresa, della Pubblica Amministrazione e della cooperazione internazionale, selezionerà le aziende vincitrici che saranno premiate durante un evento dedicato che si terrà tra maggio e giugno 2025.

Dario Scannapieco (Foto LaPresse)