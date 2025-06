Sarah Corti alla guida di Cosmico studios

A partire dall’11 marzo 2025, Sarah Corti assume il ruolo di managing director di Cosmico studios, startup del mondo digitale.

La nomina di Corti

Nel suo nuovo ruolo, Corti ha il compito di guidare la crescita della business unit sul mercato italiano. Come managing director è responsabile della direzione e dello sviluppo dell’azienda.

L’esperienza professionale



Dopo la laurea in design per il prodotto industriale al Politecnico di Milano, Sarah Corti ha lavorato come freelance per diverse startup e aziende di design. Nel 2013 è entrata in Sketchin come UX designer, scalando progressivamente le gerarchie fino a diventare chief design officer. Ha gestito team multidisciplinari e curato l’esperienza utente per clienti di rilievo internazionale, concludendo la sua esperienza nello studio nel 2024.