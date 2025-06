‘Adrenalina pura’ per l’ottava edizione del Festival dello sport di Trento

‘Adrenalina pura’. E’ questo il tema dell’ottava edizione de Il Festival dello Sport di Trento, in programma dal 9 al 12 ottobre.

Organizzata da La Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing, con la Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento, Università degli studi di Trento, Apt di Trento e con il patrocinio del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico, come negli anni passati la kermesse si propone di regalare ad appassionati e non tantissimi eventi, con la partecipazione dei protagonisti del grande sport nazionale e internazionale.

Teatri e palazzi storici, piazze, musei e cortili, vari luoghi della città saranno coinvolti con talk, interviste,

live, ed eventi speciali. In particolare, le piazze saranno dedicate ai camp realizzati in collaborazione con le federazioni e le associazioni dei vari sport.

“L’adrenalina è quella che scorre nelle vene degli atleti quando vincono una gara, ma anche quella che scorre nelle nostre vene quando, andiamo a vedere un campione che amiamo”, ha detto il

Vicedirettore Vicario de La Gazzetta dello Sport Gianni Valenti, a proposito del tema scelto.

“Come ogni anno, cercheremo di alzare l’asticella, aggiungendo un tassello in più, mantenendo però il nostro format che non cambierà, ma si aggiornerà”.

Urbano Cairo

La conferenza di presentazione

“In questi anni abbiamo invitato 1.900 esponenti di spicco del panorama sportivo. Nell’ultima edizione abbiamo avuto personaggi celebri come Leclerc, Pogacar, Weah e altri campioni, che hanno suscitato un grande interesse, tanto da raggiungere 100 milioni di video views in tutto il mondo”, il commento di Urbano Cairo, presidente e ad di Rcs MediaGroup, alla conferenza stampa di presentazione da Trento, a Palazzo Benvenuti, ospitata dal Gruppo Cassa Centrale, partner storico del Festival.

Giovanni Malagò Luca Pancalli

Lunga la lista di partecipanti e relatori: il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, la vicepresidente e assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità della Provincia autonoma di Trento, Francesca Gerosa, l’assessore provinciale all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca, Roberto Failoni, il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, il Presidente del CIP, Luca Pancalli, il Vicedirettore vicario de La Gazzetta dello Sport e Direttore scientifico de il Festival dello Sport, Gianni Valenti, l’Amministratore Delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini, il sindaco di Trento, Franco ianeselli, il Direttore generale Università di Trento Alex Pellacani, il presidente di Trentino Marketing Giovanni Battaiola, la presidente del CONI di Trento Paola Mora, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico di Trento Massimo Bernardoni, il direttore di ApT Trento Matteo Agnolin.

Ospite speciale, il capitano di Aquila Basket Trento, Andres Toto Forray.

Oltre lo sport

“Per noi, il Festival dello Sport di Trento e gli altri grandi eventi che vengono organizzati in Trentino sono parte di una precisa strategia di comunicazione”, ha spiegato l’ad di Trentino Marketing, Rossini.

“E’ infatti attraverso questo iniziative e alle modalità in cui vengono organizzate e promosse, che veicoliamo l’immagine di un territorio dinamico, aperto, internazionale”.

“Il Festival dello Sport rappresenta un’opportunità importante per muovere il turismo dello sport che oggi conta circa 10 milioni di ospiti che in gran parte ci scelgono proprio per praticare sport nei vari mesi dell’anno”, ha concluso.

(Nella foto Matteo Agnolin; Maurizio Rossini; Giovanni Battaiola; Franco Ianeselli; Massimo Bernardoni; Francesca Gerosa; Maurizio Fugatti; Gianni Valenti; Giorgio Fracalossi; Paola Mora; Roberto Failoni; Alex Pellacani)