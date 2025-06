Classifica programmi informazione tv più social: destra pop avanti, Zoro fa resistenza

Anche a febbraio prevalgono i contenuti ‘destrorsi’, ma soprattutto popolari e il Tg1 – leader indiscusso della graduatoria – si avvantaggia per un effetto Sanremo, di una certa consistenza anche sulle news. La top quindici di Sensemakers racconta anche di quali forze si avvalga la concorrenza, politica e non.

Folate pop da centro-destra. Sui social non spira più da mesi un venticello di contenuti ‘impegnati’ di centro sinistra, che prima aleggiava robusto sul web proprio a partire dalle piattaforme.

Se fino a pochi mesi fa nella classifica dedicata ai Programmi TV d’informazione più social a dominare erano La7 e Rai3 – con Sigfrido Ranucci e ‘Report’ a ricordare la tradizione della terza rete pubblica -, e c’erano i programmi dell’emittente di Urbano Cairo, a partire dal tg, a occupare gran parte delle varie posizioni di prestigio, adesso le cose da qualche mese sono ampiamente cambiate.

Febbraio replica o quasi le performance del mese prima: vince il ‘Tg1’ di Gian Marco Chiocci, va forte Myrta Merlino con ‘Pomeriggio 5’, viaggia sempre in top six anche Mario Giordano con ‘Fuori dal Coro’. Mentre cercano di tenere botta ‘TgLa7’, ‘Report’ e ‘Propaganda Live’, ma molti dei titoli forti de La7 si trovano ora collocati in posizioni non d’avanguardia.

La graduatoria elaborata per Primaonline da Sensemakers mostra posizioni per lo più invariate rispetto al mese precedente, ma registra un trend positivo di aumento dei volumi, sia sul lato delle video views (+57%) sia su quello delle interazioni (+48%).

IN CASO DI RIPRESA SI PREGA DI CITARE E LINKARE PRIMAONLINE.IT

Chiocci leader. Merlino trainata da Ferragni, Giorgi e Zeudi

L’incremento dei volumi interessa soprattutto le posizioni di testa del ranking, a partire dal TG1 che, nonostante mantenga un’attività di pubblicazione piuttosto intensa, ma sostanzialmente stabile rispetto al mese precedente (raggiungendo i suoi follower con una media di 40 post al giorno), presenta un incremento del 24% in termini di video views e del 35% in quanto a interazioni.

Inoltre, si nota che, a febbraio, solo sul topic Sanremo, i post del notiziario hanno totalizzato oltre 20 milioni di video views e più di 1 milioni di interazioni.

Nel ranking per visualizzazioni video, segue ‘Pomeriggio 5’. Tra i contenuti pubblicati nel mese, è stata l’intervista a Chiara Ferragni, dopo l’uscita dell’episodio di ‘Falsissimo’ firmato da Fabrizio Corona, a raccogliere il maggior numero di like e ad essere il secondo video per visualizzazioni.

La ‘resistenza’ di Zoro

Guadagna posizioni ‘Propaganda Live’ riuscendo, a febbraio, a duplicare il numero di interazioni raccolte nel mese precedente e a quadruplicare quelle per video views.

Tra i contenuti pubblicati dal brand di Diego Bianchi vediamo un’ulteriore e interessante contaminazione del ‘Festival di Sanremo’. Il post più performante del profilo, infatti, è un video che ritrae la cantante Thanee Rodriguez riprodurre la melodia cantata da Carlos Diaz Gandia, coreografo diventato virale sui social per il video in cui ripassa assieme a Gaia la coreografia di ‘Chiamo io, chiami tu’.

A monopolizzare la scena dei post del programma anche il video di Tommy Cash, rapper estone creatore della canzone ‘Espresso Macchiato’, il cui testo ha fatto molto discutere nelle ultime settimane anche per la sua prossima partecipazione all’Eurovision.

Rete4 ad un passo da La7

Le scuderie di brand? Tra ranking per video views e ranking per interactions, la Rai porta a casa solo 5 posizioni su trenta. A fare man bassa stavolta è Mediaset con 14 posizioni occupate nelle due graduatorie principali, di cui ben 10 ascrivibili e Rete4. Rimane in vetta La7, con 11 posizioni in ranking, ma con TgLa7 solo quarto per video views e ‘Propaganda Live’ giù dal podio per interazioni.

Best Post: Bandecchi, Ferragni, il caffè Lavazza, Eleonora Giorgi e la mamma di Zeudi

Report è dominante su tre piattaforme su quattro, mentre il Tg1 fa il botto su TikTok. E’ questa l’indicazione chiave che proviene dai ranking dei contenuti delle quattro principali piattaforme.

Dalla numerica della classifica dei Best Performing Post emergono volumi maggiori rispetto al mese precedente su tutte le piattaforme ad eccezione di X.

‘Report’ domina indisturbato su Facebook con un contenuto su Bandecchi, ma soprattutto su Instagram (inchiesta sul caffè) e su X. Mentre su TikTok, il notiziario di Chiocci resta ancora imbattuto e porta a casa un risultato top oltre quota 1,633 milioni di interazioni con un post ‘messicano’.

Secondo post più performante, come anticipato, sempre sulla piattaforma cinese, Ferragni dalla Merlino.