Cinema, settore in allarme sul tax credit. Borgonzoni: correttivi in arrivo

Una ventina di associazioni denunciano il blocco per il settore per l’assenza di tutte le regole sul tax credit, sottolineando i rischi soprattutto per il cinema indipendente. Dalla sottosegretaria rassicurazioni sull’arrivo degli ultimi correttivi attesi. Ma lo scontro si sposta anche sul piano politico

“Ormai da un anno il settore del cinema e dell’audiovisivo vive nell’incertezza del suo futuro. Questo è un lavoro da cui dipendono famiglie intere, eppure più del 70% delle maestranze, attori e autori sono senza occupazione, molti da più di un anno, quasi tutti senza prospettive di lavoro davanti a sé”.

È l’allarme che lanciano le associazioni del settore, una ventina tra cui Anac, 100 Autori e Air3, che chiedono al governo di “fare presto” e di varare tempestivamente i decreti correttivi del tax credit e la documentazione richiesta dai giudici del Tar del Lazio sempre sulla relativa normativa.

“Ogni giorno in più di rimando è un pezzo del settore che sparisce per sempre”, hanno proseguito. “Non possiamo permetterci di aspettare oltre: il settore ha bisogno di risposte concrete e tempestive per evitare il collasso”.

Le associazioni coinvolte

A firmare la petizione sono 100Autori (Associazione dell’Autorialità Cinetelevisiva) – Aic (Autori Italiani della Cinematografia) – Air3 (Associazione Italiana Registi) – Aitr (Associazione Italiana Tecnici di Ripresa) – Aits (Associazione Italiana Tecnici del Suono) – Anac (Associazione Nazionale Autori Cinematografici) – Apai (Associazione del Personale di Produzione Audiovisivo) – Apci (Associazione Pittori Cinematografici Italiani) – Cacao (Comparto Audiovisivo e Cinema Auto Organizzato Puglia) – Ccs (Collettivo Chiaro Scuro) – Doc.it (Associazione Documentaristi Italiani) – Emic (Associazione Elettricisti e Macchinisti Italiani) – Rcas (Rete Cine-Audiovisivo Sicilia) – Rcp (Rete Cinema Piemonte) – Rcs (Rete Cinema Sociale) – Mujeres nel Cinema (Associazione di donne nel cinema e nell’industria dell’audiovisivo) – #Satdc (comitato #Siamoaititolidicoda) – Ueci (Unione Esercenti Cinematografici Italiani) – Wgi (Writers Guild Italia).

Cinema indipendente a rischio

“Le regole del nuovo tax credit e dei finanziamenti selettivi, con una brusca interruzione all’evoluzione del settore, hanno reso impossibile l’accesso alla maggioranza delle piccole e medie produzioni relegando la possibilità produttiva solo a pochi eletti”, hanno protestato le associazioni.

Che mettono in guardia: “il cinema indipendente è a rischio estinzione, quel cinema da dove provengono i nuovi autori attraverso i quali si costruisce e si preserva il futuro culturale del nostro Paese, che è anche ispirazione per il resto del mondo”.



“Da crisi dell’occupazione si è giunti rapidamente a una crisi culturale. È urgente che il Governo e le Istituzioni rispondano alle necessità del settore cinematografico e audiovisivo con la massima priorità” dicono quindi le associazioni che chiediamo l’emissione tempestiva dei decreti correttivi del tax credit e della documentazione richiesta dai giudici del Tar del Lazio, per “avere regole chiare e costanti che possano permettere a tutti i soggetti coinvolti di operare democraticamente in condizioni di certezza e stabilità. Non possiamo permetterci di aspettare oltre: il settore ha bisogno di risposte concrete”.

Attacco Pd

All’allarme lanciato si è unito anche il Pd, spostando la vicenda sul piano politico. “Il cinema è malato ma il governo ha deciso di ucciderlo”, l’attacco di Sandro Ruotolo, responsabile Cultura nella segreteria del Partito Democratico ed europarlamentare. “Questa è la politica culturale della destra: il tanto annunciato decreto correttivo della pessima riforma del Tax credit non arriva e il 70 per cento delle piccole e medie imprese di settore è ferma. Hanno ragione le associazioni ANAC, 100 Autori e Air3 che chiedono di varare i decreti. Il governo faccia presto, dietro alle star più note che sfilano ai Festival ci sono lavoratori che soffrono, produzioni ferme e sale cinematografiche che continuano a chiudere a decine in tutta Italia. Non c’è più tempo da perdere”.

Borgonzoni: set aperti. Problemi ereditati da Franceschini

Dalle file del governo ha risposto Lucia Borgonzoni, Sottosegretaria di Stato alla Cultura.

“Basta vedere sul sito Italy for movies dove ci sono le produzioni ora attive in Italia, sono 37. Era stata depositata al Tar una richiesta, l’udienza è stata spostata a maggio. A breve pubblicheremo l’ultimo correttivo. Quindi è tutto a posto per il tax credit”, ha replicato parlando con Ansa, commentando l’allarme lanciato da alcune associazioni di cinema e audiovisivo sulla necessità che il governo vari urgentemente i decreti correttivi.

Replica anche sull’attacco ricevuto dai componenti del Pd della commissione cultura della Camera, che indicano Giuli, Sangiuliano e la stessa Borgonzoni come responsabili del ‘disastro’ di cinema e audiovisivo. “Se dovessimo guardare il problema che c’è stato nell’audiovisivo viene da un governo di prima, mi dispiace dire che è Franceschini, perché queste modifiche andavano fatte molto prima”, ha sottolineato. “Io con Franceschini ho lavorato bene per tante cose, lui non ha voluto fare le modifiche che andavano fatte nonostante all’allarme lanciato anche dagli uffici a suo tempo, perché ovviamente è molto più semplice lasciare la palla al governo che viene dopo” ha aggiunto.

“Comunque, le produzioni ci sono. Mi dispiace che si lanci un allarme da parte di Pd e 5 stelle che continuano a cavalcare questa cosa dando l’idea anche agli operatori internazionali che vengono a lavorare in Italia che qui ci siano dei problemi, che non ci sono soldi e che nessuno sta girando. Stanno facendo un danno al settore. Mi piacerebbe che parlassero con le associazioni davvero rappresentative del settore per chiedere se stanno girando oppure no. E la risposta credo sarebbe diversa”, ha concluso.

Sbarigia (Apa): speriamo nel tax credit, ma serve sburocratizzare

Sul tema è intervenuta anche Chiara Sbarigia, presidente Apa, alla presentazione del Global Series Festival. “Capisco la preoccupazione ma i set sono aperti, ce ne sono 38 attivi. Terrei più basso l’allarme e cercherei di sburocratizzare il tax credit”, ha commentato. “Speriamo e imploriamo che si vada avanti col tax credit, abbiamo seguito l’iter di riforma, abbiamo dato suggerimenti”, ha aggiunto. “Il problema credo però riguardi il cinema con le produzioni più piccole, non l’audiovisivo”.