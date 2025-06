Renato Bisignani entra in Sanlorenzo come group chief marketing & communications officer

Renato Bisignani entra ufficialmente in Sanlorenzo il 14 marzo 2025, assumendo il ruolo di group chief marketing & communications officer.

La nomina di Bisignani

Nel suo nuovo ruolo, Bisignani guida la funzione brand, marketing & communications, lavorando a stretto contatto con il top management per sviluppare le strategie di comunicazione e rafforzare la brand identity del gruppo.

L’esperienza professionale

Laureato in economia e management alla Bocconi, Bisignani ha maturato esperienze in contesti internazionali. Ha iniziato la sua carriera in Renault Formula 1, per poi passare in Ferrari, dove ha ricoperto diversi ruoli tra marketing e comunicazione. Nel 2016 è entrato in Formula E, contribuendo al lancio del campionato di monoposto elettriche. Dal 2021 è stato head of global marketing and communications in Aston Martin, guidando il riposizionamento del brand nel segmento ultra-lusso.