Ridestinazione frequenze rete tv. Aeranti-Corallo propone la “pianificazione integrativa”

Con una delibera (n. 54/25/CONS del 6 marzo 2025) pubblicata ieri Agcom ha aperto una consultazione pubblica che riguarda l’aggiornamento delle regole sullo spettro radio per la televisione e la radio digitale, con particolare attenzione alla ridestinazione delle frequenze della rete televisiva n. 12.



L’Agcom sta valutando due opzioni: usare queste frequenze per potenziare subito le reti DAB+ locali oppure aspettare la firma dell’Accordo di coordinamento adriatico-ionico, ancora in discussione. In questo secondo caso, si punterebbe a una ripianificazione più completa in futuro. Per ora, si pensa di procedere con un’integrazione del piano solo nelle aree dove c’è molta richiesta, cioè Veneto, Puglia, Toscana, Lazio e Campania. In questi territori, lo scorso anno, il numero di richieste ricevute dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha superato le reti previste dalla delibera n. 286/22/CONS.



“Alla luce delle considerazioni svolte dall’Agcom, Aeranti-Corallo, rispondendo positivamente al quesito n. 3 del documento di consultazione, ritiene opportuno che, al momento, si proceda alla pianificazione integrativa solo nei sopracitati bacini Veneto, Toscana, Lazio, Campania e Puglia”, commenta Marco Rossignoli, coordinatore di Aeranti-Corallo (foto).



Secondo Rossignoli “Le ulteriori frequenze potrebbero servire, una volta finalizzato l’Accordo di coordinamento adriatico-ionico, per realizzare una pianificazione definitiva che elimini le situazioni interferenziali, presenti nell’attuale pianificazione, e che possa dare, almeno in parte “soluzione alla questione della possibilità di differenziazione del segnale (cosiddetto “splittaggio”) tra diverse aree degli stessi bacini di utenza”.



Aeranti-Corallo affronterà questi temini occasione della consultazione pubblica avviata dall’Agcom.