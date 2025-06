Arrivano le nuove storie del ‘Blocco 181’: cocaina, periferia a ferro e fuoco, e un inedito Salmo. ‘Happy Face’, un serial killer negli Stati Uniti. E un assassinio con commedia alla Casa Bianca. Le serie di fine marzo.

(foto Erin Simkin/Netflix © 2024)

Cena di Stato con delitto

Indagini alla Casa Bianca. Protagonisti la detective Cordelia Cupp (l’attrice americana di origini nigeriane Uzo Aduba), consulente del Ddpartimento di Polizia metropolitana e grande appassionata di birdwatching, e un agente dell’Fbi interpretato dall’attore e comico Randall Park di ‘The Interview’. La strana coppia è alle prese con un cadavere e 157 sospetti. Su Netflix, dal 20/3

Ferro, fuoco e Salmo

Prodotta da Sky Studios con TapelessFilm e Red Joint Film, arriva la nuova stagione del ‘Blocco 181’. In ‘Gangs of Milano – Le nuove storie del blocco’ alle remote periferie del Duomo gli scontri fra bande si fanno sempre più infuocati. E mentre la cocaina la fa da padrona, accompagnata da coltelli, trap e rabbia crescente, i tre ragazzi protagonisti – Bea, ossia Laura Osma; Mahdi, interpretato da Andrea Dodero; Ludo, l’attore Alessandro Piavani – ritrovano il loro legame. L’ultimo dei sei episodi vede il ritorno in scena di Snake, un Salmo travestito in barba e capelli che alla fine però cede all’anima romantica. Con lui, nel finale, anche Alessandro Borghi. Su Sky e Now, dal 21/3

Annaleigh Ashford

Fino all’ultimo respiro

Ispirato alla vicenda vera di Melissa G. Moore, ‘Happy Face’ è la storia di una ragazza che a 15 anni scopre che suo padre era un serial killer, finito poi all’ergastolo. La figlia cambia nome, ma lui la rintraccia, mentre lei indaga per scoprire se un innocente sta per essere giustiziato proprio per colpa del padre. Protagonista è Annaleigh Ashford, che in teatro 10 anni fa ha vinto il Tony Award. Nel cast, anche Dennis Quaid. Su Paramount+, dal 21/3

(foto National Geographic/Dana Hayes)

Magie in serie

La docuserie firmata National Geographic si snoda in 6 episodi. Nel corso dei quali ‘David Blaine Do Not Attempt’ viaggia per il mondo alla ricerca di persone in grado di compiere azioni inimmaginabili, imprese ai limiti della magia. David Blaine è un illusionista americano che – fra le altre cose – si è fatto seppellire per una settimana in una bara di plexiglass o sollevare in altissimo da alcuni palloncini. Su Disney+, dal 24/3

Olivia Wilde, Seth Rogen

Cinema disastro

Da ’40 anni vergine’ a ‘Cattivi vicini’: Seth Rogen è uno dei nomi più in vista della comicità americana, come attore ma anche in veste di autore, produttore. E, nel caso di ‘The Studio’, di cui è protagonista, anche regista. Nella nuova serie comedy Seth è a capo degli studi cinematografici Continental, in crisi e sempre sull’orlo della catastrofe. Su Apple TV+, dal 26/3

Esai Morales

Si torna in (video)gioco

Per 66 episodi è stato il tenente Tony Rodriguez di ‘NYPD – New York Police Department’. Adesso Esai Morales è uno dei protagonisti di ‘Side Quest’. La nuova serie prosegue le vicende dell’originale ‘Mythic Quest’ del 2020, esplorando le vite dei dipendenti, dei giocatori e dei fan del fortunato videogioco. Su Apple Tv+, dal 26/3