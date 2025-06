Debutta ‘il Foglio Ai’, primo quotidiano al mondo fatto con Intelligenza Artificiale

Oggi il Foglio è in edicola con “un altro Foglio, un nuovo Foglio, fatto con un’intelligenza diversa: quella artificiale”, scrive il direttore Claudio Cerasa che vuole vincere il primato di fare il primo quotidiano al mondo con l’ Ai, ” un quotidiano vero, fatto ogni giorno, frutto di discussioni, frutto di provocazioni, frutto di notizie, realizzato usando interamente l’intelligenza artificiale.

Per tutto. Per la scrittura, i titoli, i catenacci, i quot, i sommari. E a volte anche per l’ironia”. Un esperimento di un mese in cui i giornalisti faranno le domande e il Foglio AI darà tutte le risposte. “E ci aiuterà, in modo non sappiamo ancora se naturale o artificiale, a spiegare come si può far passare l’intelligenza artificiale dallo stato gassoso, ovvero quello della teoria, a quello solido, ovvero quello della pratica. Alla fine di questo esperimento ovviamente racconteremo che impatto ha avuto il Foglio Ai sulle nostre giornate, sul nostro modo di lavorare”, spiega Cerasa sull edizione di domani.

“Racconteremo quali domande siamo stati costretti a porci, non solo di natura giornalistica, vedendo giorno dopo giorno un quotidiano realizzato interamente con l’AI. Il Foglio AI sarà composto di quattro pagine, avrà circa ventidue articoli, più tre editoriali, sarà ancora più ottimista del Foglio tradizionale, entrerà in polemica a volte con la linea del nostro giornale e vi sorprenderà. Uscirà ogni giorno, dal martedì al venerdì, per un mese. Se avete riflessioni, consigli, spunti, stimoli, potete scriverci qui: [email protected]“.