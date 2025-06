in edicola il 19 marzo, raccolta pubblicitaria in crescita del 23%

Il settimanale femminile F, diretto da Luca Dini e pubblicato da Cairo Editore, lancia Mentorship, un progetto editoriale che accompagna le donne nel mondo del lavoro. L’iniziativa è disponibile sia sulla rivista in edicola dal 19 marzo che sulle piattaforme digitali di F, tra cui area F, i social media di Fab! E la newsletter Effetto F.

Mentorship: un ponte tra donne e lavoro

Mentorship nasce per offrire un punto di riferimento alle donne, mettendo in contatto chi è all’inizio della carriera con figure affermate in diversi settori, dall’arte all’imprenditoria. Il progetto coinvolge anche le aziende, che avranno spazi dedicati per raccontare le loro iniziative a favore dell’inserimento lavorativo delle nuove generazioni.

Donne di successo come mentori

“In un’Italia dove i giovani, e soprattutto le giovani, affrontano un difficile percorso verso il lavoro”, spiega il direttore Luca Dini, F vuole creare un’opportunità di crescita e confronto attraverso il racconto di professioniste di successo, offrendo consigli, esperienze e occasioni di networking.

Il primo numero è dedicato al rapporto tra mentori e protégé, con una copertina speciale su Valeria Golino e Tecla Insolia, rispettivamente regista e protagonista della serie Sky L’arte della gioia. Anche la sezione moda offre opportunità a giovani talenti emergenti nel mondo della fotografia, del make-up e dello styling.

Spazi dedicati alle imprese

All’interno del progetto, le sezioni Real Life e Real Jobs danno voce a imprenditrici, professioniste e leader di istituzioni culturali. Queste rubriche offrono consigli pratici alle lettrici e presentano le pratiche adottate dalle aziende per favorire l’inserimento dei giovani talenti.

Un percorso attraverso l’Italia

Mentorship avrà anche un tour in diverse città italiane, con Milano e la Lombardia come prima tappa. Secondo quanto comunica la casa editrice, il progetto ha registrato un incremento del 23% rispetto al 2024 sulla raccolta pubblicitaria del sistema F.

Il lancio sarà supportato da una campagna firmata Hi! Comunicazione, pianificata sulle testate del Gruppo Cairo.