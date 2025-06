Il Resto del Carlino festeggia 140 anni di storia. Riffeser Monti: molto più di un quotidiano

Il Resto del Carlino festeggia 140 anni di storia con un ricco calendario di iniziative dedicate ai lettori, alle istituzioni e al mondo dell’informazione.

Il momento clou delle celebrazioni sarà il 27 marzo: un evento esclusivo a Palazzo Re Enzo, nel cuore di Bologna, alla presenza delle massime autorità istituzionali, imprenditoriali e culturali, nel corso del quale verranno ripercorse le tappe fondamentali del quotidiano, dalla sua fondazione nel 1885 fino ai giorni nostri, attraverso testimonianze, approfondimenti e contributi di personalità di spicco.

Per i 140 anni è stato realizzato anche il canale web ilrestodelcarlino.it/140anni

Andrea Riffeser Monti, Editore e Presidente di Monrif, commenta così questo traguardo storico: “Il Resto del Carlino è molto più di un quotidiano: è un punto di riferimento per la comunità, un testimone della storia del nostro Paese e una voce autorevole nel panorama dell’informazione. Celebrare 140 anni significa onorare una tradizione di qualità, indipendenza e radicamento sul territorio, ma anche guardare con determinazione al futuro, continuando a innovare per rispondere alle sfide del giornalismo moderno”.

Per celebrare questo importante anniversario il 21 marzo, giorno della pubblicazione del primo numero del Carlino, verrà omaggiato in edicola un numero speciale da collezione con 128 pagine di contenuti inediti, interviste esclusive e le prime pagine iconiche del quotidiano.

Agnese Pini

“Raccontare l’attualità significa custodire la memoria e avere il coraggio di guardare avanti”, dichiara Agnese Pini, Direttrice di QN il Resto del Carlino. “Questo anniversario è un’occasione per riflettere su quanto il giornalismo sia fondamentale per la democrazia e per il rapporto di fiducia con i lettori, che ogni giorno ci scelgono per informarsi con competenza e passione.”

La storia del quotidiano, riporta Adnkronos, la timeline che raccoglie 140 anni di prime pagine attraverso la storia del nostro Paese e del mondo, gli eventi e le iniziative sul territorio, tutti gli aggiornamenti sui partner, le promozioni per il lettori saranno disponibili sul sito ufficiale ilrestodelcarlino.it/140anni

Le celebrazioni per i 140 anni de il Resto del Carlino proseguiranno con un fitto programma di eventi pensato per coinvolgere i lettori e valorizzare il legame con il territorio. Il calendario prevede incontri con le firme del giornale, conferenze su giornalismo e innovazione e iniziative speciali nelle principali città dell’Emilia-Romagna e delle Marche. Saranno organizzati appuntamenti aperti al pubblico per raccontare, attraverso immagini e testimonianze, la storia della testata e il suo ruolo nell’informazione italiana e raccogliere testimonianze e richieste dei lettori. Tutti gli aggiornamenti e i dettagli sugli eventi saranno disponibili sul sito ufficiale delle celebrazioni.

E poi ancora, visite guidate in redazione, i libri storici e a fine anno una mostra fotografica dedicata ai grandi fatti di cronaca raccontati in 140 anni di storia.

Importante campagna di comunicazione

Per i 140 anni de il Resto del Carlino è stata pianificata un’importante campagna di comunicazione che accompagnerà le celebrazioni per tutto il 2025. La strategia prevede la diffusione di spot pubblicitari su radio e TV, una presenza capillare sugli impianti del circuito IGPDecaux nelle principali città italiane e una serie di contenuti social pensati per raccontare il passato, il presente e il futuro del quotidiano.

