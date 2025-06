L’Intelligenza Artificiale crea il primo candidato sindaco virtuale

A Taranto nasce il primo esperimento italiano di candidatura politica generata con l’Intelligenza Artificiale. Anna Luce D’Amico non è solo un nome simbolico per le elezioni amministrative, ma un progetto innovativo che punta a ridefinire il linguaggio politico, la rappresentanza e il ruolo delle tecnologie nella sfera pubblica.

L’iniziativa è stata sviluppata da un team di professionisti della comunicazione legati a Taranto, tra cui Pierluca Tagariello, responsabile della comunicazione di Roma Capitale, e Andrea Santoro, fondatore dell’agenzia Santoro Comunicare, affiancati da consulenti e giornalisti esperti nel settore dei media e delle istituzioni.

Un’identità politica credibile

Anna Luce D’Amico non è un semplice avatar virtuale, ma una figura costruita con un’identità solida e coerente. È presentata come una donna proveniente dai quartieri popolari di Taranto, cresciuta in una famiglia operaia, con un percorso di riscatto e studio alle spalle. Il suo carattere forte e determinato le permette di imporsi anche in ambienti ancora dominati dagli uomini, come la politica.

Anche il nome è stato scelto con attenzione: Anna e D’Amico sono tra i nomi più comuni a Taranto, per evocare un senso di familiarità e appartenenza, mentre Luce aggiunge un elemento narrativo di visione e cambiamento. Il pay-off della campagna, “Un sindaco vero. Per Taranto.”, sottolinea la volontà di proporre un’alternativa concreta e autorevole alle dinamiche tradizionali della politica locale.

Una campagna digitale per testare l’elettorato

Anna Luce D’Amico sarà protagonista di una campagna di comunicazione strutturata come quella di un vero candidato: presenza su Facebook e Instagram, materiali grafici, slogan, contenuti programmatici e momenti di “presenza pubblica” digitale. L’obiettivo è osservare le reazioni dell’elettorato e stimolare il dibattito.

Uno degli elementi centrali della campagna sarà una fase di ascolto digitale, con la raccolta di istanze e proposte dei cittadini attraverso questionari, form online e messaggi vocali. Il programma politico sarà costruito sulla base delle esigenze emerse, con particolare attenzione a temi come salute, ambiente, lavoro, economia sostenibile, trasparenza e partecipazione civica.

Una sfida culturale e politica

Secondo i promotori, Anna Luce D’Amico non è solo un esperimento tecnologico, ma un nuovo modello narrativo per esplorare il futuro della comunicazione politica. L’obiettivo è innalzare il livello del dibattito pubblico e immaginare nuove forme di rappresentanza, in cui il rapporto tra cittadini, istituzioni e tecnologia diventi sempre più centrale.

Il progetto è anche un’occasione per riflettere sul ruolo della comunicazione nella costruzione dell’identità pubblica, tra storytelling, data-driven design e trasparenza. L’esperienza di Anna Luce è un invito a ripensare i linguaggi e gli strumenti della politica contemporanea, aprendo nuove prospettive su come l’Intelligenza Artificiale possa influenzare il futuro della democrazia.