Sabato, domenica e lunedì. Spettacoli, festival, musica

Riparte la stagione dei festival, con film di tutto il mondo. Mentre in teatro rivivono artisti come Domenico Modugno, Ivan Graziani, Michela Murgia

Anna Della Rosa (foto Marina Alessi)

La Murgia rivive in teatro

Sabato e domenica, al Teatro Menotti di Milano rivive Michela Murgia. ‘Accabadora’ è lo spettacolo tratto dal libro (vincitore anche del Premio Campiello) dell’autrice scomparsa nel 2023. A firmare la drammaturgia è Carlotta Corradi, che ne ha fatto un monologo interpretato da Anna Della Rosa, una delle attrici italiane più impegnate, affidato alle parole di Maria, figlia della ‘accabadora’ che torna in Sardegna dalla madre morente. La regia è di Veronica Cruciani.

Massimo Cotto, Henry Ruggeri

Il ritorno video di Cotto

Sabato a domenica a Milano, al Parco Center, si svolge la mostra fotografica interattiva ‘Pictures of You‘. Il progetto di Henry Ruggeri e Rebel House, presenta – con la collaborazione della vedova Chiara Buratti – racconti video di Massimo Cotto, il giornalista e scrittore scomparso qualche mese fa. Una cinquantina di foto scattate da Ruggeri a Madonna, Rolling Stones e altri musicisti potranno essere inquadrate dagli smartphone e aprire così i contributi video che a loro aveva dedicato Cotto.

Alessandra Speciale

Non solo Africa

Primo fine settimana per il 34° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina – Fescaaal, che si può seguire dal vivo in diverse sale di Milano oppure in streaming su MYmovies. La manifestazione, diretta da Annamaria Gallone e Alessandra Speciale, presenta 44 film di cui 25 prime italiane e 1 prima mondiale, tavole rotonde, incontri con gli autori. Diverse le sezioni in cui si articola Fescaaal, dal concorso lungometraggi ‘Finestre sul mondo’ a quella riservata ai corti africani. Fra le tavole rotonde, lunedì l’appuntamento è con ‘Africa talks’, che affronta il tema dell’attivismo giovanile in Africa.

Mario Perrotta (foto Luigi Burroni)

Nel blu dipinto di teatro

A trent’anni dalla scomparsa, Domenico Modugno continua a dar vita a omaggi e riscoperte musicali. Era successo con gli ‘Uomini in frac’ di Peppe Servillo. Adesso è Mario Perrotta che fino a domenica porta sul palcoscenico del Franco Parenti di Milano ‘Nel blu’. Il sottotitolo ‘Avere tra le braccia tanta felicità’ sottolinea la prospettiva di Perrotta, che in ‘Mimmo’ vede lo slancio vitale e la felicità degli anni in cui cominciava il boom economico.

Filippo Graziani (foto Francesco Allegretti)

Ivan Graziani fa 80

Lunedì, al Teatro Manzoni di Milano Filippo Graziani presenta ‘Ottanta. Buon compleanno Ivan’. A ricordare il cantautore nato nell’ottobre 1945 e scomparso nel 1997 sono, con il figlio: Tommy Graziani alla batteria, Francesco Cardelli al basso, Lorenzo Fornabaio alle chitarre, Stefano Zambardino tastiere, Marco Benz Gentile violino. Insieme porteranno sul palco una selezione di brani amati da Ivan.

Silvio Soldini

‘Assaggio’ di film

Dopo il passaggio in anteprima sabato al Bif&st di Bari, festival diretto da quest’anno dal giornalista Oscar Iarussi, e in attesa dell’uscita al cinema il 27/3, ‘Le assaggiatrici’ viene presentato lunedì al Cinema Anteo di Milano. Lo introduce il regista Silvio Soldini, alla presenza dell’autrice del romanzo da cui è tratto il film, Rosella Postorino. Girato in lingua tedesca, ‘Le assaggiatrici’ riprende la storia del gruppo di ragazze che Hitler aveva assoldato per ‘testare’ i piatti dei suoi pasti, nel caso fossero stati avvelenati.