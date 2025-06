Giornalisti Voice of America in causa contro la chiusura ordinata da Trump

I giornalisti e i dipendenti di Voice of America fanno causa contro l’ordine di Donald Trump con cui sono state chiuse le storiche emittenti americane, fondate dal governo tra gli anni quaranta e cinquanta per rispondere alle propagande naziste e sovietiche. Nel ricorso presentato ieri a New York, con il sostegno di sindacati e dell’associazione Reporter senza frontiere, si afferma che la chiusura viola il primo emendamento, che garantisce la libertà di espressione, ed altre leggi federali e si chiede l’immediato ripristino dell’emittente, insieme a Radio Free Europe/Radio Liberty, Radio Free Asia e Middle Eastern Broadcast Network. E’ quanto riporta Adnkronos.

“In molte parti del mondo, una fonte cruciale di notizie obiettive è sparita e sono rimasti solo i media di Stato a riempire il vuoto”, si legge nel ricorso dei giornalisti, guidato dalla corrispondente dalla Casa Bianca Patsy Widakuswara, che dallo scorso weekend sono stati messi in aspettativa dalla U.S. Agency for Global Media, l’agenzia federale che gestisce queste emittenti.

“Dittatori in tutto il mondo stanno festeggiando e ridendo di noi”, ha dichiarato nei giorni scorsi a The Hill un dipendente dell’emittente, raccontando la tristezza di giornalisti che “hanno dedicato la loro vita a diffondere la verità in posti dove c’e’ l’oscurità”. I repubblicani accusano Voice of America di diffondere propaganda di sinistra e Trump ha messo tra i vertici dell’agenzia che la controlla Kari Lake, ex giornalista fedelissima trumpiana sconfitta alle elezioni per governatore in Arizona che ha definito l’emittente “da capo a fondo un’enorme rovina, un peso per i contribuenti americani e un rischio per la sicurezza nazionale”.