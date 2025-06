Edoardo Cavalcabò, head of corporate communication & public affairs​ di Nestlé

Il 25 marzo 2025, Nestlé ha annunciato la nomina di Edoardo Cavalcabò come head of corporate communication & public affairs​ del Gruppo, entrando a fare parte del management board.

Entrato in Nestlé Italia nel 2018 come responsabile della comunicazione corporate e delle relazioni esterne, Cavalcabò dal 2020 ha aggiunto alle sue responsabilità anche la Comunicazione Interna per tutto il Gruppo Nestlé – Sanpellegrino.

Il ruolo che ora ricopre si inserisce in un percorso di riorganizzazione che ha coinvolto e ridisegnato l’area comunicazione e non solo. In questo contesto, Manuela Kron dopo 18 anni, ha lasciato il ruolo di corporate affairs director, continuando a essere impegnata nel CdA e a supportarne gli affari istituzionali, seguendo iniziative di categoria, in particolare in tema di imballaggi e di economia circolare.

L’esperienza di Cavalcabò

Cavalcabò, classe 1989, dopo la laurea in Relazioni Internazionali conseguita tra Italia, Francia e Canada, ha iniziato il suo percorso professionale in Burson-Marsteller all’interno della divisione consumer technology per poi passare alla divisione corporate & crisis.

Nel 2015 l’ingresso in Unilever Italia, dapprima gestendo la comunicazione esterna e le relazioni istituzionali e, successivamente, diventando responsabile della funzione, allargando il suo perimetro anche alla comunicazione di brand e alla comunicazione Interna.