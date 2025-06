Scenario media e misurazioni. Lasorella, Agcom: “No ad ogni distorsione”

Il presidente di Agcom alla presentazione romana dell’annuario di Certa. “Non bisogna lasciare indebiti vantaggi agli ultimi arrivati ma neanche rendite di posizione ai player storici”.

Nuova presentazione presso la Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” dell’Annuario 2024 della TV italiana “Multipolarità.

Televisione e streaming verso il mercato maturo”. Lo studio – come è noto – è stato realizzato dal Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Ce.R.T.A.), su iniziativa di Assocomunicatori e con il patrocinio di AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in collaborazione con Auditel, UPA, APA, Confindustria Radio Televisioni, Sensemakers, Nielsen, Comscore, eMedia.

Massimo Scaglioni

Nel prestigioso e istituzionale contesto, Massimo Scaglioni, Direttore del Ce.R.T.A. (Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi) e Fabrizio Angelini, Amministratore Delegato di Sensemakers, grafici alla mano, hanno ricordato quelle che sono le principali evidenze dell’ultima edizione dello studio. A partire dalla resilienza della tv e degli ‘streamcaster’ italiani. Confermano la tenuta anche i dati dell’ultimo semestre (da settembre 2024 a febbraio 2025), con il lieve e fisiologico calo del lineare (-1,2% rispetto a un anno fa) che è mitigato dall’apporto dei consumi digitali, che crescono di un ulteriore 6% dallo scorso anno.

“Nel complesso, nelle ultime tre annualità – ha ricordato Scaglioni- il dato di consumo medio di Tv in Italia si attesta stabilmente sugli 8,8 milioni di spettatori nell’intero giorno, ovvero nelle 24 ore”.

Fabrizio Angelini

La sostanziale stabilità dei consumi televisivi, sempre più omogenei nelle diverse coorti generazionali, è stata rimarcata anche da Angelini: “Negli ultimi mesi i consumi televisivi e quelli digitali sono entrati in una fase di maturità con i tempi di fruizione che rimangono pressoché costanti mentre si rilevano i primi segnali di riequilibrio generazionale delle diete mediatiche e di riduzione del digital divide”.

La variabile generazionale rimane, comunque, un fattore chiave per leggere le abitudini di fruizione degli italiani, soprattutto in rapporto ai device utilizzati. La quota di tempo dedicato allo schermo televisivo (incluse le tv connesse) si attesta al 68% per la popolazione con almeno 18 anni di età: il dato cala però al 41% nella fascia 18-24 – con una quota maggioritaria dedicata, quindi, agli small screen – mentre sale fino al 75% nel segmento 45+.

Barbara Floridia

Commissione vigilanza bloccata, Floridia si appella a Mattarella

Tra gli ospiti chiave della mattinata Barbara Floridia, Presidente della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Floridia ha sottolineato l’esigenza di far tornare a funzionare l’operato della Commissione che presiede, attualmente bloccato, per rimetterla al centro del dibattito sul cambiamento dello scenario dei mezzi e del servizio pubblico e attuarne una riforma. Secondo Floridia “I dati che emergono dalla ricerca fotografano una trasformazione del servizio pubblico rispetto al mondo digitale. Dobbiamo imparare ad abitare questo cambiamento stanziando nuove risorse. È necessario, altresì – ha aggiunto Floridia – avviare un dibattito per interrogarci sul ruolo del servizio pubblico in questa trasformazione digitale”. Secondo la presidente della Vigilanza, in un contesto in cui l’acquisto degli smartphone ha ormai superato quello delle tv, “osserviamo la realtà in modo verticale, non più orizzontale, e non esiste più la contestualizzazione”. Così è importantissimo riflettere su come sta evolvendo il modo di informarsi. È in atto una rivoluzione antropologica che bisogna affrontare e comprendere per intervenire con normative adeguate a disciplinare un mondo come quello digitale, che va regolato”. Se il funzionamento della Commissione che guida verrà ancora bloccato, Floridia non ha escluso di ricorrere al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Lorenzo Sassoli de Bianchi

La bussola Auditel

Lorenzo Sassoli de Bianchi, Presidente Auditel, ha plaudito alla passione con cui Floridia ha sollecitato la riforma del servizio pubblico. Ricordando come già da presidente Upa sostenesse la necessità che i partiti prendessero le distanze dalla gestione della Rai. Poi ha rimarcato il valore del lavoro di Certa. “L’Annuario è una preziosa bussola che permette di orientarsi in un labirinto consentendo di interpretare il nostro panorama audiovisivo”.

Al centro del suo intervento il ruolo di tutte le Audi convergenti “in un ambiente competitivo caratterizzato da concorrenza e trasparenza”. Sassoli ha ribadito che “la salute del mercato dipende dalla terzietà e dall’imparzialità delle indagini condotte. L’ulteriore sfida è quella di misurare l’impatto della pubblicità su tutti i device per non creare una distorsione del sistema. Dobbiamo tutti lavorare in questa direzione per restituire al mercato e alla responsabilità di ciascun emittente un sistema sano e trasparente”. L’argomento Total Campaigne è stato uno dei temi toccati da Sassoli, sintonico con l’altro presidente. Prima di quello del capo di Auditel, infatti, c’era stato l’intervento di Marco Travaglia, Presidente UPA e di Audicom. Il 60% dei 10 miliardi di investimenti pubblicitari riguarda pianificazioni video che non hanno le stesse convenzioni di misurazioni. “E’ opportuno poter disporre quanto prima – ha dichiarato il capo degli spender – di una misurazione Total Campaign, che sia cioè omogenea su qualsiasi piattaforma”. Per tutti è fondamentale disporre di informazioni in più sul mondo digitale. Travaglia, da presidente di Audicom ha appena promosso l’Osservatorio Platform che conta di trovare quanto prima “soluzioni di tracciamento degli ascolti anche per YouTube, Prime e Netflix”.

Giacomo Lasorella

Ha chiuso la mattinata l’intervento di Giacomo Lasorella. Il Presidente AGCOM ha registrato come la competizione, per gli attori resilienti della tv multipolare, arrivi dalle piattaforme non editoriali che oggi sono comprese nelle misurazioni di Auditel come ‘Ascolto non Riconosciuto’. Compito di Agcom è quello di vegliare affinchè in questa fase di dinamico cambiamento non ci siano distorsioni del mercato, ovverosia indebiti vantaggi dei newcomer oppure rendite di posizione per gli attori tradizionali. L’intervento dell’Autorità si è concretizzato in questi ultimi mesi producendo le regole sulla prominenza, ma anche le linee guida sugli influencer. Il tema delle misurazioni è un altro argomento delicato d’intervento. AGCOM non si è sottratto al ruolo intervenendo, ultimo caso, sulla vicenda Dazn/Prime campionato di Serie A. Lasorella ha spiegato che Agcom guarda con interesse ai nuovi tentativi di Audicom di fare entrare nel perimetro dei media misurati in maniera terza e trasparente, da un JIC, anche le piattaforme. Ma ha ribadito che anche in questa vicenda non si sottrarrà al proprio compito.

“Il settore dell’informazione – ha osservato Lasorella – si trova ad affrontare un vero e proprio sovraccarico e la sfida primaria consiste nel garantire elevati standard di qualità e l’affidabilità delle fonti. I player televisivi si sono ritagliati il proprio spazio con la possibilità di rivolgersi a un pubblico differente. La funzione del regolatore resta quella di garantire un equilibrio del mercato, senza indebiti vantaggi o rendite di posizione. Infine, occorre – ha concluso Lasorella ricordando l’intervento della Floridia – una alfabetizzazione digitale, quale elemento chiave per una maggiore consapevolezza dei cittadini rispetto al mondo digitale”.