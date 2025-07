Best Brands: vincono Kinder, Amazon (2), Iliad e Samsung è il più AIthentic

Kermesse con qualche new entry e qualche piccola sorpresa la decima edizione di Best Brands, il premio che celebra le marche. Nato alcuni anni fa su iniziativa di NielsenIQ & GfK e Serviceplan Group, patrocinato in Italia da UPA e supportato da vari sponsor media, ha trovato una collocazione naturale nel palinsesto delle manifestazioni di settore ed è uno degli appuntamenti più attesi del calendario.

Tanta gente e tante aziende in via Mecenate a Milano per l’edizione 2025 alla fine di marzo. Ed esiti non scontati del contest.

Ferrero festeggia con Kinder al top come Best Product Brand e Iliad vince come Best Growth Brand, grazie alla sua crescita dinamica e capacità innovativa. Tra le conferme, invece, Amazon, che ha conquistato sia il riconoscimento di Best Service Brand sia quello di Best Future Brand, per l’eccellenza dei suoi servizi e la capacità di anticipare le tendenze emergenti.

La novità, quest’anno, dopo il focus multipolare del 2023 e quello multitarget del 2024 è stata proprio la classifica speciale Best AIthentic Brand, dedicata alla marca che si è distinta nell’era dell’intelligenza artificiale.

Ha vinto Samsung, riconosciuta per aver saputo mantenere la propria autenticità, intesa come equilibrio tra azione, adattamento e cambiamento, sulla base di criteri quali trasparenza, coerenza con i propri valori, consapevolezza dell’impatto sociale e ambientale e un profondo senso di responsabilità verso la collettività.

Razionalità ed emotività, consumi ed engagment

I risultati sono il frutto di 5.000 interviste e 15.000 valutazioni dei consumatori, integrate con dati economici e di mercato, per offrire una fotografia fedele dell’eccellenza dei brand secondo il pubblico italiano.

La serata, condotta da Serena Autieri, ha accolto una fitta rappresentanza della industry, con una affollata platea composta da agenzie e consulenti, ma soprattutto da manager e imprenditori.

A fare da momenti di break le intense performance canore di Marta Del Grandi, musicista emergente, ma anche un interessante monologo sui tempi che viviamo di Vito Mancuso.

Giovanni Ghelardi, CEO di Serviceplan Group Italia, ed Enzo Frasio, Amministratore Delegato di NielsenIQ & GfK in Italia hanno fatto gli onori di casa. Nel corso dell’evento, ha preso la parola Marco Travaglia, Presidente di UPA, che ha raccontato un 2025 partito bene, con a Gennaio il mercato in salute, buon auspicio affinchè anche l’anno in corso dopo i quattro precedenti sia con un saldo degli investimenti pubblicitari positivo.

Travaglia ha annunciato l’istituzione di una borsa di studio per il Master in Data Science per la Comunicazione Integrata di Marketing, messa a disposizione da UPA, che verrà assegnata al vincitore della classifica speciale. Frasio ha sottolineato: “Offriamo alle aziende uno strumento unico e cross-categoria per comprendere al meglio le esigenze dei clienti.

Sul palco di Best Brands, inoltre, l’Innovation Award 2025 è stato consegnato a Mirco Cerisola, Country Manager Italy di Too Good To Go, startup italiana all’avanguardia nell’economia circolare e nella sostenibilità.