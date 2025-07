Consiglio Ambiente Ue: industria pulita e tutela biodiversità per un’Europa competitiva

Per l’Italia (Francia e Slovacchia) la priorità è l’adeguamento del Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere per conciliare tutela ambientale e crescita economica.

Si è riunito ieri a Bruxelles il Consiglio Ambiente dell’Unione Europea. A rappresentare l’Italia il viceministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Vanna Gavia.

Patto per l’industria pulita

Il focus principale dell’incontro è stato il patto per l’industria pulita che si presenta come una tabella di marcia studiata per guidare l’Europa verso la competitività e la decarbonizzazione.

Le politiche di decarbonizzazione sono alla base della crescita economica, se accompagnate da politiche industriali, commerciali e di concorrenza adatte.

Rischiano di non sopravvivere quelle industrie che devono far fronte a prezzi elevati dell’energia e a una concorrenza mondiale agguerrita. E’ pertanto necessario intervenire con urgenza.

L’obiettivo è aumentare la produzione sostenibile e resiliente in Europa attraverso due tappe ambiziose: ridurre le emissioni nette di gas serra del 90% entro il 2040 e decarbonizzare l’economia entro il 2050.

Attualmente le emissioni nette di gas della Ue sono inferiori del 37% ris eptto ai livelli del 1990 e nello stesso arco di tempo il Pil è cresciuto del 68%, mettendo in evidenza che la decarbonizzazione può essere un motore di crescita economica.

Sarà inoltre prioritaria la circolarità per massimizzare le risorse limitate della Ue, ridurre le dipendenze e ridurre rifiuti, costi di produzione e emissioni di CO2 perché la Ue diventi entro il 2030 leader mondiale dell’economia circolare.

Perché tale strategia sia valida dovrà essere attuata efficacemente e pertanto gli strumenti di misurazione e di monitoraggio avranno un ruolo essenziale nelle relazioni annuali sul mercato unico e la competitività, in cui compariranno i nuovi indicatori chiave di prestazione (Icp).

Politiche ambientali globali

La sottosegretaria generale delle Nazioni Unite e direttrice del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente Inger Andersen ha introdotto il tema delle politiche per il clima e per la biodiversità, che sono centrali nella politica esterna e nell’attività diplomatica dell’Ue.

La transizione ecologica – con cui si intende il processo di trasformazione dei sistemi economici, energetici e sociali verso modelli più sostenibili dal punto di vista ambientale – è alla base della competitività europea, che dovrà basarsi su un’economia che promuove l’uso di energie rinnovabili, l’efficienza energetica, la riduzione delle emissioni di gas serra e la protezione della biodiversità.

Italia chiede revisione del Cbam

Per quanto riguarda il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (Cbam) l’Italia sottolinea che deve essere adattato per conciliare sostenibilità ambientale e crescita economica, senza trascurare le esigenze delle imprese europee.

In particolare l’Italia, insieme a Francia e Slovacchia, ha presentato un documento al Consiglio Ambiente dell’UE, chiedendo: la semplificazione burocratica, l’espansione del Cbam a settori a valle e la gestione del rischio della fuga di carbonio nelle esportazioni prima della fine del periodo di transizione prevista per il 2026.

Il futuro di agricoltura e alimentazione

Il settore agroalimentare europeo è leader in termini di salute, sicurezza, qualità, sostenibilità e innovazione nella produzione alimentare.

La Ue però deve incrementare il dialogo con le autorità nazionali, regionali, locali e i partner internazionali per mettere agricoltori, pescatori e gli altri attori rurali nelle condizioni di “essere imprenditori, custodi del paesaggio e agenti del cambiamento.

L’obiettivo ultimo rimane sostenere “la nostra autonomia strategica e sovranità alimentare, perseguendo nel contempo gli obiettivi di tutela della natura e decarbonizzazione”.

Foto: Consiglio Europeo