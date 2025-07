‘Il Corriere di Arezzo’ celebra 40 anni di attività

“Il Corriere di Arezzo’ (Gruppo Corriere che comprende i quotidiani Corriere dell’Umbria, Corriere di Siena e Corriere di Maremma), compie 40 anni e li celebra all’insegna del legame con il territorio.

La presentazione delle iniziative è prevista per domani, martedì 1 aprile, alle ore 13, a Firenze, in Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione Toscana.

L’appuntamento vedrà la presenza del presidente della Regione, Eugenio Giani, del presidente del Corecom, Marco Meacci, del direttore del Gruppo Corriere, Sergio Casagrande, e del vicedirettore, Federico Sciura.

Una mostra storica

I locali della Casa dell’energia di Arezzo ospiteranno l’esposizione che per un mese racconterà – attraverso un percorso cronologico – gli eventi che hanno caratterizzato la vita della città e della provincia. Una mostra costruita con le prime pagine del quotidiano e le fotografie degli archivi.

La mostra storica alla Casa dell’energia di via Leone Leoni, resterà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì con orario dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’esposizione si sposterà poi nel corso dell’anno, nei maggiori centri della provincia: un dovere (e un piacere) per un quotidiano nato 40 anni fa, per dare voce a ogni angolo del territorio in maniera capillare.

Nei 40 pannelli che verranno installati in una location suggestiva c’è infatti uno spaccato dei cambiamenti epocali che hanno contrassegnato questi decenni, insieme ai fatti di cronaca nera, di spettacolo, sport ed economia. Così come l’evoluzione della nostra testata, nata Corriere Aretino, passando per La Gazzetta di Arezzo, fino al Corriere di Arezzo e della provincia di oggi.