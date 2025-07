Floridi verso la comunicazione della Lazio

Emanuele Floridi sta per scendere in campo con i colori biancocelesti. Mancano solo pochi dettagli e poi dovrebbe essere ufficializzato un altro ‘acquisto’ del presidente della Lazio, Claudio Lotito.

Fin qui considerato come una sorta di consigliere ‘at large’ del patron laziale, Floridi ha una consolidata conoscenza – da comunicatore e non solo – del sistema calcio, nonchè dei meccanismi peculiari di networking che lo caratterizzano, del campo di gioco e delle regole scritte e non scritte, ma anche dei decisori fondamentali della industry.

Ed è stato protagonista in più occasioni in alcune delle partite e querelle politiche più delicate e critiche del sistema, a partire da quelle che riguardavano le poltrone in Federazione e in Lega.

Lotito, come è noto, è poi personaggio attivo e incisivo su più versanti, a partire dal fronte parlamentare. Ed è pure un protagonista ultra pop dei media generalisti e non. Mettere tutto a sistema in una maniera – per quanto possibile – ancora più istituzionale e organica sarà il compito del prossimo responsabile della comunicazione della Lazio. E Floridi a quanto pare, parte avvantaggiato nella gara in corso con altri comunicatori giunti al rush finale.

Claudio Lotito (foto LaPresse)

Tecnicamente definito esperto in Public Affairs & Crisis Management, e Strategic & Risk Advisor, Floridi andrebbe ad occupare il ruolo rimasto vacante da quando ha lasciato l’incarico Roberto Rao. Oltre tutto, e si tratta di un particolare importante, in passato ha già lavorato in prima linea, al fianco del patron del club e non solo, su diverse battaglie legate ai diritti televisivi e alle nuove piattaforme di distribuzione.

Da molti è stato considerato decisivo nella risoluzione della lunga e articolata trattativa legata ai diritti televisivi della Serie A, che ha visto ad un certo punto Dazn, Sky e la Lega Calcio trovare un accordo che ad un certo punto sembrava lontano. Potrebbe garantire ai tifosi biancocelesti e al club una rappresentanza costante e non estemporanea degli interessi mediatici e di lobbying in tutte le sedi competenti.