Nenna nuovo presidente di un OBE in piena salute

Lascia dopo due mandati Laura Corbetta, eletto al suo posto Emanuele Nenna, ceo Dentsu Creative. Sono questi gli esiti dell’ultimo consiglio direttivo di OBE, l’entità trasversale al mercato della pubblicità che promuove con successo da molti anni a questa parte il branded entertaiment.

OBE può contare oggi su 75 associati, 5 eventi di approfondimento e networking, 2 ricerche di scenario (sul mercato del branded entertainment e sul branded podcast), circa 600 progetti di BE analizzati, tra italiani e internazionali, 2 progetti sulle tematiche DE&I (“ShowREAL” e “United for Respect”), 5° edizione del Master in BC&E (in collaborazione con UPA Academy) e la partecipazione al tavolo di lavoro con AGCOM per le nuove linee guida nel mondo dell’influencer marketing. Tutte queste attività sono coordinate dalla dg, Simonetta Consiglio.

Simonetta Consiglio

La undicesima assemblea annuale dei soci ha registrato utili e patrimonio in crescita. Nel 2024 il comparto è cresciuto ancora raggiungendo quota 729 milioni di euro (+8%).

Il settore continua a crescere, registrando un aumento dell’8% rispetto al 2023, con volumi di investimento pari a 729 milioni di euro, rispetto ai 675 milioni dell’anno precedente. Il ricambio ai vertici?

Laura Corbetta

Nel segno della continuità e della visione. Corbetta ha infatti scelto di non ricandidarsi, consapevole dell’importanza di favorire l’alternanza alla guida dell’Associazione. “Abbiamo affrontato sfide importanti e raggiunto traguardi significativi rendendo OBE un punto di riferimento unico nel settore” ha dichiarato la presidente uscente. Aggiungendo:” Faccio i migliori auguri al nuovo Presidente, sono certa che insieme al nuovo Consiglio Direttivo la nostra Associazione continuerà a operare con la stessa determinazione di sempre”.

Nenna l’ha ringraziata: “Con il suo impegno ha contribuito attivamente al successo e al posizionamento di OBE all’interno del mercato del branded entertainment. Sarà dunque mio impegno proseguire nell’opera e sono sicuro che, insieme ai nostri associati, faremo un ottimo lavoro”.

Mantenere la trasversalità delle componenti

Il ceo di Dentsu conta di valorizzare – nel nuovo ruolo – la precedente esperienza da presidente di UNA, associazione a cui anche da ‘past president’ ha continuato a dare il suo contributo. Nuovi associati? “Potranno arrivare – ha detto il nuovo presidente – ma va preservato come un valore prezioso il bilanciamento di tutte le componenti che oggi fanno parte di OBE, a partire dal ruolo fattivo di tantissime marche”.

Nel nuovo Consiglio Direttivo di OBE ci sono Costanza Tarola (Head of Brand, Adv & Internal Communications, Enel), Alessia Cicuto (Founder and Managing Partner, brandstories), Antonella Di Lazzaro (Direttrice Brand Integration, Communication & Events, RAI Pubblicità), Ludovica Federighi (Head of FUSE – Head of Content & Entertainment, Omnicom Media Group), Francesca Mortari (YouTube Director, Southern Europe, Google) ed Erik Rollini (Managing Director, EssenceMediaCom).