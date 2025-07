Wpp elimina dal rapporto annuale ogni riferimento alla diversità

Il colosso inglese – che ha negli Usa il suo mercato principale – si allinea allo stile della nuova amministrazione guidata da Trump

Il colosso pubblicitario britannico Wpp ha cancellato dal proprio rapporto annuale la voce “Dei” (anche nella variante “De&i”), acronimo di “diversità, equità e inclusione” allineandosi con molte altre aziende che hanno scelto di aderire alle richieste dell’amministrazione Trump.

L’agenzia, che vanta marchi storici come J Walter Thompson, Ogilvy e Grey, ha il suo mercato principale proprio negli Stati Uniti.

Le dichiarazioni dell’ad Mark Read

Nel presentare agli azionisti il rapporto annuale Mark Read, amministratore delegato del gruppo, ha premesso che negli ultimi mesi molte cose sono cambiate a causa di eventi politici.

“Nel mondo complesso di oggi, una domanda cruciale per i brand e i gruppi è se impegnarsi su questioni sociali in una arena politica più conflittuale, e come muoversi tra le aspettative di pubblici diversi con opinioni contrastanti su temi delicati” ha scritto Read.

Fino allo scorso anno il report di Wpp riportava una ventina di riferimenti alle politiche “dei” e nel documento riferito all’anno 2023 il gruppo veniva per tre volte definito “leader in diversità”. “Dei” rientrava anche nelle performance non finanziarie dei top manager, da cui dipendevano i bonus a breve termine. Nel report 2024 la voce è stata sostituita da “persone e cultura”, ma il metodo con cui vengono calcolati i bonus – assicura l’azienda – non è cambiato.

Il contesto politico

A pochi giorni dal suo insediamento alla Casa Bianca, Trump ha ordinato alle agenzie governative di chiudere ogni programma dei e ha messo i dipendenti di uffici di diversità e inclusione in congedo retribuito.

Stando al Financial Times, da quel momento ad oggi sono 200 le aziende che hanno accolto la sua richiesta ponendo fine alle politiche di inclusione esistenti.

Ma già nel 2017 Donald Trump aveva firmato un primo ordine esecutivo con cui invitava le agenzie governative a sospendere i programmi Dei.

Con il secondo ordine esecutivo, nel 2020, il presidente ha abolito definitivamente tutte le iniziative Dei avviate da Joe Biden e anche le normative storiche come quelle firmate da Lyndon B. Johnson negli anni Sessanta, che imponevano l’adozione di pari opportunità agli enti federali.

Foto (YouTube): Mark Read