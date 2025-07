Il mercato degli audiovisivi in Italia sfiora i 15 miliardi, si riduce distacco tra lineare e non

Nel IV rapporto eMedia e Istituto Bruno Leoni le tendenze e le sfide per l’editoria audiovisiva, crescita del 3,9% sul 2022, mercato lineare e on-demand quasi pari

Le risorse attratte dal mercato audiovisivo italiano nel 2023 sono state pari a circa 15 miliardi di euro (14.857 milioni), in crescita del 3,9% rispetto all’anno precedente. La TV rimane il primo mezzo mentre si riduce la distinzione fra offerte lineari (a palinsesto) e offerte non-lineari (on-demand), che tende a diventare tendenzialmente marginale. Nel periodo 2018-2023 il tasso annuo di crescita composto del mercato audiovisivo è stato del 3,6%, in linea con quello del PIL nazionale (3,7%).

È quanto emerge dalla IV edizione del rapporto “Il sistema audiovisivo: evoluzione e dimensioni economiche”, realizzato da eMedia e Istituto Bruno Leoni e presentato al Centro Studi Americani di Roma (via Caetani) alla presenza del presidente di Confindustria Radio Tv Antonio Marano, dell’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi, del consigliere d’amministrazione di Mediaset Gina Nieri, del presidente delal Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone, del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, del senatore del Pd Antonio Nicita.

La sfida cruciale, attuale e futura per gli editori storici – forti sul versante dei contenuti professionali e dei formati lunghi (“long form”) – è fronteggiare un universo d’offerta “post-editoriale” dominato dalle piattaforme globali di condivisione (VSP, Video Sharing Platform) che attrae volumi elevati di risorse. Sul mercato si fronteggiano funzioni editoriali specializzate (informazione, programmi di approfondimento etc.) e offerte despecializzate con un impatto rilevante economico e sociale.

Il rapporto – riporta Adnkronos – si compone di una prima parte, a cura di Emilio Pucci (eMedia), suddivisa in quattro sezioni: dedicate al posizionamento del settore audiovisivo all’interno del sistema della comunicazione, alle caratteristiche evolutive del settore audiovisivo, alle risorse attratte dal mercato audiovisivo in Italia dal 2018 al 2023 e agli investimenti pubblici.

La seconda parte è composta da due brevi saggi: il primo scritto dal sociologo dell’università del Molise Ivo Stefano Germano su come sta cambiando, attraverso le piattaforme, la produzione, circolazione e fruizione di contenuti; il secondo di Filippo Cavazzoni dell’Istituto Bruno Leoni in cui si fa il punto sullo strumento del tax credit, che ha un ruolo primario nel fare affluire risorse per il settore.

L’obiettivo del rapporto è quello di contribuire alla comprensione delle evoluzioni del settore soprattutto con particolare riferimento alla peculiare dimensione nazionale. Il settore audiovisivo italiano ha infatti dimensioni ridotte se confrontato con quelli britannico, francese, tedesco e per alcuni versi anche spagnolo. Ciò ha una ricaduta enorme sulla dimensione delle imprese editoriali e sulla loro capacità competitiva dentro e fuori i confini nazionali. L’aspetto dimensionale del settore risulta oggi ancora più rilevante nel contesto di un drastico e crescente spostamento delle risorse complessive dalle funzioni editoriali a quell’insieme di funzioni prodotte in ambito online.

Gianpaolo Rossi (Foto LaPresse)

Rossi (Rai): garantiamo qualità pur con risorse minori d’Europa

“Il ruolo della Rai e del servizio pubblico è quello di sostenere l’intera filiera dell’audiovisivo e dell’industria culturale nazionale. E noi lo facciamo con le risorse pubbliche minori d’Europa, lo facciamo garantendo soprattutto qualità e quantità nella produzione di cinema, fiction, documentari e del settore dell’animazione”. A dirlo l’ad Rai Giampaolo Rossi a margine della presentazione della quarta edizione del rapporto ‘Il sistema audiovisivo: evoluzione e dinamiche economiche’, realizzato da eMedia e Istituto Bruno Leoni e presentato al Centro Studi Americani di Roma.

E sui prossimi investimenti Rossi sottolinea che “è tutto legato alla disponibilità delle risorse, che negli altri paesi europei sono di gran lunga più ampie. C’è però un lavoro che la Rai sta facendo da tantissimi anni”, che è quello di “alimentare le società di produzione italiane, posti di lavoro e soprattutto la costruzione di un’immaginario nazionale. Speriamo di poter fare di più nei prossimi anni”.

Sul tema del connubio tra audiovisivo e informazione, Rossi scandisce che “la funzione del servizio pubblico è proprio di garantire lo sviluppo dell’informazione e dell’intrattenimento e di costruire il racconto della nostra nazione nella maniera più pura possibile”.

Per quanto riguarda il servizio pubblico “c’è un po’ la tendenza nel dibattito attuale, che attraversa la politica, l’opinione pubblica, intellettuali e giornalisti, a considerarlo una sorta di soggetto anti economico, una struttura che vive all’interno di una funzione fondamentale che è la garanzia del pluralismo, della molteplicità del racconto, la garanzia del racconto nazionale” ma “tutto sommato è uno spreco. In realtà quello che emerge la normativa Europa lo indica con chiarezza per l’Italia e per tutti i paesi europei, è che il servizio pubblico è luogo di innovazione e tecnologia, di produzione ed economia”, soprattutto perché “si rivolgono ad attività il cui valore economico non è quantificabile”.

Gasparri: Amazon, Google e Facebook non pagano tasse, bisogna difendere le tv pubbliche e private

“Oggi abbiamo un problema riguardante i giganti della rete, che non pagano tasse, saccheggiano l’informazione dei giornali e delle tv, mettono pubblicità che incassano loro usando le reti telefoniche che non pagano. Quindi oggi il vero problema è darsi delle regole, anche a livello internazionale, per impedire il saccheggio digitale da parte di Amazon, Google, Facebook, e difendere chi fa creatività e investimento, dei prodotti, cioè le tv pubbliche o private”. Lo dice il capogruppo di Fi al Senato e membro della Vigilanza Rai Maurizio Gasparri, a margine della presentazione della quarta edizione del rapporto ‘Il sistema audiovisivo: evoluzione e dinamiche economiche’, realizzato da eMedia e Istituto Bruno Leoni e presentato al Centro Studi Americani di Roma.