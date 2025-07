Il Festival dell’Economia di Trento compie 20 anni

L’Europa al bivio protagonista della manifestazione, che apre anche le celebrazioni per i 160 anni del Sole 24 Ore. Giovani e voci nuove protagonisti nei 4 giorni di incontri

Presentazione milanese per il Festival dell’Economia di Trento. In programma dal 22 al 25 maggio 2025, la manifestazione – organizzata per il quarto anno consecutivo dal Gruppo 24 ORE e Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento e con la collaborazione del Comune e dell’Università di Trento – compie 20 anni e terrà a battesimo anche la prima delle iniziative ideate per festeggiare i 160 anni della quotidiano economico finanziario.

Da sinistra: Federico Silvestri, Maurizio Fugatti e Fabio Tamburini

Il bivio europeo

Il filo conduttore dell’edizione 2025 sarà ‘Rischi e scelte fatali. L’Europa al bivio’. Un titolo più che mai attuale, che ben fotografa la situazione in cui si trova il Vecchio Continente in crisi di leadership, sempre più schiacciata dalla nuova politica economica degli Stati Uniti e bloccata dalla propria governance e burocrazia, e che ora deve ritrovarsi affrontando rischi importanti e scelte determinanti.

Le iniziative in programma per discuterne porteranno a Trento oltre 650 relatori in più di 300 eventi in quattro giorni. Tra le presenze in scaletta 45 economisti e 6 Premi Nobel; 66 rappresentanti delle istituzioni, e 61 esponenti della business community economica e finanziaria. Sul fronte della politica sono già 16 i ministri che hanno confermato la loro partecipazione, a cui si aggiunge la partecipazione della segretaria del Partito democratico Elly Schlein. Non manca poi a Trento il punto di vista del mondo della finanza. Il presidente dell’Abi Antonio Patuelli. La conclusione del Festival sarà affidata al presidente di Confindustria Emanuele Orsini.

Accanto al confermato ‘Fuori Festival’, con un palinsesto di eventi, laboratori e dibattiti per coinvolgere un pubblico di tutte le età, l’edizione 2025 si apre al contributo dei più giovani con l’iniziativa ‘Le voci del

domani‘, rivolta agli studenti universitari e ai giovani dai 16 ai 26 anni che potranno intervenire come speaker o proporre panel e incontri.

100mila presenze in 3 anni

“Anche quest’anno sarà una grande occasione per affrontare i temi dell’attualità”, ha commentato il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che ha voluto anche sottolineare come l’evento negli anni sia riuscito a “reinventarsi e trovare nuovi dinamismi”.

Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, Radiocor e Radio 24 e Presidente del Comitato Scientifico del Festival, ha evidenziato il valore della manifestazione, che in tre anni ha registrato oltre 100mila presenze. “E’ certamente diventato un appuntamento per tutto il Paese e il dibattito internazionale e i numeri parlano chiaro: l’anno scorso abbiamo avuto a Trento in 4 giorni 40mila persone, soprattutto giovani e sale occupate all’85%”. “Noi – ha continuato Tamburini – crediamo nella dialettica, nel confronto, che è vitale per la democrazia”.

“La manifestazione è sempre più un tassello prezioso della nostra attività editoriale”, ha ribadito Federico Silvestri DG Media & Business del Gruppo 24 ORE, definendo il Festival dell’Economia “un fiore all’occhiello per il Gruppo”.