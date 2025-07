Dazi protagonisti sulle prime pagine. Ma l’immagine di Trump è ‘oscurata’ da Musk

Prime pagine focalizzate sull’annuncio dei dazi americani. Tra percentuali e numeri, alle prime reazioni e commenti si intreccia l’indiscrezione sul ritorno del miliardario agli affari – abbanonando il suo ruolo politico. E il ricordo di due giovanissime vittime di femminicidi

Dazi al 10% per tutti, al 25% sulle auto di importazione, al 20% sull’Europa – con l’accusa al Vecchio Continente di aver “derubato” il paese per anni e di essere “patetici” -, l 34% sulla Cina.

Quello che Donald Trump ha definito come “il giorno della liberazione”, “che sarà ricordato come quello in cui abbiamo reso l’America di nuovo ricca”, con la sua pioggia di rincari e tariffe non poteva che essere il protagonista delle prime pagine di tutto il mondo.

Accanto al termine dazi, presente in tutte le titolature, schiaffo, stangata o guerra sono alcune delle espressioni scelte dai principali quotidiani italiani, divisi tra chi ha voluto fare un quadro sull’impatto e le conseguenze di questa mossa economica e chi ha citato le percentuali o i settori più colpiti.

Trovano spazio invece in occhielli e sommari reazioni e i primi commenti. Così come la notizia di un imminente ritiro di Elon Musk dal suo ruolo di Doge. Notizia che però l’imprenditore miliardario avrebbe smentito.

Da rilevare come le foto della presentazione show – in particolare quella di Trump con il cartello delle percentuali – compaiano su poche prime pagine, e comunque in piccolo, mentre figurino a corredo delle notizie sui siti delle singole testate. Sul lato immagini, diverse testate hanno pubblicato la foto di Ilaria Sula, giovanissima uccisa a Roma dall’ex fidanzato, o Musk.

Schiaffi e stangate

‘Lo schiaffo di Trump’, titola il Corriere, che cita il commento di Sergio Mattarela – che guarda all’Ue – e di Giorgia Meloni, e come immagine sceglie una vignetta di Giannelli con un ironico ‘Buona Pasqua’ e le mani di Trump a forma di uovo.

Repubblica parla di ‘stangata’, con il riferimento nel sommario al commento di Ursula Von der Leyen e Meloni. E l’immagine di spalla della firma dell’ordine esecutivo.



Stesso termine nel titolo del Giornale secondo cui ‘parte la guerra mondiale commerciale’. Immagine centrale dedicata a Musk.

La scelta fotografica su Musk accomuna al Giornale anche la Stampa che titola ‘Cambia il mondo’, citando poi nell’occhiello l’allarme di Confindustria. Avvenire sceglie ‘Tutti pagano dazio’, citando a sua volta il monito dell’associazione degli industriali e la reazione di Meloni.

‘Il dazio è tratto’, con un ritratto di Trump in stile imperatore romano è il titolo scelto dal Riformista. ‘La verità sui Dazi di Trump titola Libero che nel sommario apre alla possibilità di trattative, segnalando la reazione dell’Ue e la replica di Meloni, con una richiesta di risposte adeguate.

Scelta diversa per il Secolo XIX che introduce la notizia citando la frase di Trump sul ritorno all’età dell’oro.

Numeri e settori

Dazi del 20% alla Ue, titolano il Messaggero, il Gazzettino, il Mattino e il Sole 24 Ore. Il Resto del Carlino sceglie di non citare le percentuali quanto i settori più colpiti.

Aperture diverse

Anche il Fatto quotidiano cita le percentuali imposte, ma – a differenza della maggior parte delle testate – non costruisce la sua prima pagina su questa notizia, quanto piuttosto sul tema del riarmo europeo. Una scelta che lo accomuna alla Verità.

Si occupa di riarmo anche il Tempo, ma legandolo alle divisioni interne nate in seno al Pd e alla posizione della segretaria Elly Schlein. Il tema dei dazi viene comunque toccato con il titolo ‘Dazi Vostri’.



Apre sui Dazi Reciproci ‘a modo suo’ il Manifesto, che però dedica l’apertura alla manifestazione contro i femminicidi, in ricordo di Ilaria e Sara, ultime giovanissime vittime.