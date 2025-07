Elle Decor porta il cambiamento alla Design Week con Alchemica

S’inaugura oggi la mostra installazione che Elle Decor propone (fino al 13 aprile) a palazzo Bovara in occasione della Design Week di Milano.

S’intitola Alchemica ed è stata ideata da Patricia Urquiola e dal suo studio.

“Per Elle Decor è un anniversario importante, i 35 anni dell’uscita in italia, e lo considero un momento di maturità”, spiega Livia Peraldo Matton, direttrice del mensile di Hearst Italia. “La nostra concentrazione in tutti questi anni è stata dedicata all’evoluzione dell’abitare, una specie di osservatorio sui cambiamenti socioculturali e sulle innovazioni piccole e grandi. La mia idea quest’anno, in un contesto così complesso dal punto di vista sia geopolitico sia culturale, era di parlare dei futuri possibili dell’abitare e non potevo che proporlo a una progettista che avesse uno spirito visionario ma anche una capacità creativa concreta. Urquiola è architetto e designer, in più è fortemente attratta da questi percorsi che richiedono

immaginazione e proiezione verso il futuro”.

Livia Peraldo Matton (a sinistra) e Patricia Urquiola

Urquiola ha scelto di rappresentare l’evoluzione della dimensione domestica attraverso la metafora dell’alchimia che nel passaggio tra stadi successivi – dal Nigredo all’Albedo per arrivare al Rubedo – esplora la trasformazione della materia come processo fisico e simbolo di crescita e cambiamento.

“La casa per sua natura è un organismo in continua trasformazione: durante la giornata, le stagioni, le fasi della vita di chi la abita, con esigenze comuni ma anche molte differenze”, osserva la designer.



“Con Elle Decor Alchemica esploriamo il cambiamento come in un processo alchemico: elementi che si mescolano, si contaminano e danno vita a nuove forme”. Le tre fasi fondamentali del processo alchemico trovano espressione in dieci diversi ambienti tra i quali una Cucina-laboratorio, un ambiente Relax, un’area dedicata al Bagno e alla purificazione, un grande Giardino Indoor. Ci sono poi una stanza dedicata alla Pietra Filosofale, rappresentata da un monolite-scultura che celebra il simbolo dell’alchimia, e un ambiente dedicato all’Uroboro, creatura mitologica che incarna l’idea di un ciclo senza fine di evoluzione.

Uno degli ambienti del Giardino Indoor La stanza dell’Uroboro

“Fra i temi della mostra”, sottolinea Peraldo Matton, “ci sono quelli centrali per Elle Decor, l’attenzione alla sostenibilità ad esempio. Come società e come persone dobbiamo fare un percorso evolutivo dal punto di vista culturale per ritrovare un equilibrio con la natura e il resto del mondo animale. E in questo la casa ci accompagna, respira dei nostri desideri, delle proiezioni ma anche della relazione verso l’esterno”.

Negli ambienti attraverso cui si snoda la mostra sono numerosi anche gli oggetti: “Per poter fare un racconto di questo tipo era necessario avere a disposizione materiali e oggetti disegnati per l’occasione. Lo hanno fatto Urquiola e il suo studio realizzandoli in una collaborazione particolarmente creativa con aziende che hanno scelto di essere nostri partner in questa occasione”, spiega Peraldo Matton.

Sono l’azienda giapponese Kyocera che presenta durante questa Design Week una sua rivoluzionaria stampante per qualsiasi tipo di tessuto che impiega una quantità minima d’acqua; Heimtextil, la principale piattaforma globale dedicata all’industria dei tessuti per casa, contract e design tessile; e Material Bank, il più grande marketplace in Europa per i professionisti e i marchi dell’industria dell’architettura e design

che offre il modo più veloce e sostenibile per cercare, campionare e specificare i materiali.

Un pannello di tessuto disegnato da Urquiola e stampato da Kyocera

Le altre iniziative Hearst

Per il Fuorisalone il mensile di Hearst Italia ha allestito altre due mostre: Appartamento Spagnolo, a Palazzo Castiglioni, e Takeover in via Rossini 3: realizzata da Elledecor.it, trasforma lo showroom di Casa Slalom Acoustics in uno studio televisivo con un programma d’interviste e conversazioni sul design e

sull’abitare.