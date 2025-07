‘Top Gear Italia’. Carlo Mandelli alla direzione e squadra e look rinnovati

Da maggio novità in casa Top Gear, magazine targato BBC, edito in Italia da Sprea Editori che pubblica anche Roadbook, Professione Camionista, Auto Youngtimer & Rétro e Moto Youngtimer & Modern Classic e il recente Motorrad.

Mandelli alla direzione

A guidare la redazione arriva Carlo Mandelli, giornalista con oltre vent’anni di esperienza nel settore, noto per il suo approccio rock’n’roll e la passione per i motori.

Giornalista Professionista, ha cominciato a lavorare nel mondo dei media nei primi anni 2000, sulle pagine spettacoli de Il Giorno. Negli anni successivi ha collaborato a vario titolo con Condè Nast, QN e con la Radiotelevisione Svizzera. Approdato all’ANSA nel 2011 si occupa di Musica e Motori. Per Rolling Stone Italia ha creato e coordinato le pagine (e la sezione web) Rolling Wheels. Sul fronte brand, si occupa negli anni di Progetti Speciali per magazine (Rolling Stone Italia, Riders Magazine) e agenzie creative (MUSA, WorldWide Excellence Of Media Place), con un occhio di riguardo al mondo automotive. Il suo ingresso in Sprea Editori lo vede prima consulente per i progetti speciali sulle testate musicali dell’editore e ora Coordinatore di Top Gear Italia.

Nuovo look per la rivista dal 15 maggio

Il cambiamento sarà tangibile già dal numero 202 della rivista, in edicola dal 15 maggio. Il magazine si presenterà con una nuova veste grafica, contenuti aggiornati e uno spirito ancora più fedele al suo DNA petrolhead. A cambiare sarà anche la confezione: carta di qualità superiore, maggior numero di pagine e un posizionamento editoriale che punta sempre di più al segmento luxury ed esclusivo.

«Nessuna rivoluzione copernicana, perché Top Gear ha un’identità fortissima che non va snaturata», spiega Mandelli. «Ciò che faremo sarà valorizzare un equilibrio virtuoso e sempre più coordinato tra la storica edizione cartacea — che, grazie alla forza distributiva di Sprea, mantiene un numero di lettori invidiabile — e l’anima digitale del brand, che invece ha bisogno di una spinta decisiva alla crescita. L’obiettivo è creare un ecosistema crossmediale che faccia vivere Top Gear 365 giorni all’anno, declinando la passione per i motori in tutte le sue forme. Apriremo le pagine anche ai racconti di appassionati provenienti da mondi affini, come musica, cinema e altro ancora. La rivista cartacea resterà il cuore pulsante di questo ecosistema: un oggetto da collezione che gli appassionati attendono mese dopo mese».

Team rinnovato e focus sulla produzione video

Oltre a Mandelli, una nuova squadra di collaboratori è già operativa per dare vita a un mix dinamico di attualità e storytelling, tra carta, sito e social media.

Sul fronte digitale, l’arrivo del romano Marco Lasala nel team web segna l’inizio di un potenziamento importante. Sarà pubblicato un numero crescente di notizie quotidiane sul sito topgearitalia.com, accompagnate da contenuti social aggiornati e una produzione video sempre più ricca. Il focus sarà su anteprime, test drive, comparativi ed esperienze a bordo delle auto più esclusive del mondo, raccontate con lo stile unico di Top Gear.

Gli awards restano il fiore all’occhiello

Non cambieranno invece i Top Gear Awards, punto di riferimento per lettori e appassionati. Come sottolinea Alessandro Agnoli, Amministratore Delegato di Sprea: «Gli Electric Awards, che escono tradizionalmente con l’edizione di giugno sia in UK che in Italia, così come gli Awards di dicembre che decretano le migliori auto dell’anno, restano eventi di punta. In quei periodi, il traffico sul sito e le vendite in edicola aumentano sensibilmente: segno che i giudizi del nostro team, tra top e flop, sono davvero attesi. La voce di Top Gear è autorevole, e lo dimostrano i numeri».

Una visione editoriale più ampia

La divisione automotive di Sprea Editori continua a crescere, pubblicando anche le testate Roadbook, Professione Camionista, Auto Youngtimer & Rétro e Moto Youngtimer & Modern Classic. Di recente è stato inoltre annunciato il debutto italiano di Motorrad, il più autorevole media brand moto d’Europa, che arriverà nella sua prima versione 100% italiana, coinvolgendo sia carta che digitale.