La Serie A a 6 milioni. Free Dazn: Roma-Juve non batte Juve-Milan

Dopo l’eliminazione dai tornei continentali di Juve, Milan, Atalanta, Bologna, il focus è tornato sul campionato. Che continua ad essere aperto ad ogni soluzione. Con risultati e ascolti che sono considerevoli sia su Dazn che su Sky.

La 31esima giornata – conclusasi con il posticipo Bologna-Napoli, comunque capace di raccogliere oltre 1,1 milioni di spettatori sulla piattaforma di streaming, ha sfiorato 6,0 milioni di ascoltatori. Non siamo ai bilanci di qualche stagione fa, ma il prodotto sembra tornato abbastanza in salute. Trainante, questa settimana, la trasmissione del quinto ed ultimo evento free della stagione.

La graduatoria dei match in chiaro: Juve domina

Roma-Juventus domenica sera ha superato i 2 milioni di audience media, diventando il secondo match più visto da inizio campionato. Si colloca, cioè, tra le cinque prove in chiaro, dietro Juve-Milan di gennaio, a 2,148 milioni e Atalanta-Inter del 16 marzo, arrivata a 1,961 milioni. A 1,88 milioni, invece, si è collocata Milan-Napoli del 29 ottobre, a soli 1,347 milioni Lazio-Inter del 16 dicembre.

Tornando al week end e al posticipo appena passati in giudicato, da registrare il buon risultato di ascolto anche per Bologna-Napoli che, nell’incontro del lunedì sera, ha sorpassato 1,1 milioni di spettatori.

Si tornerà a sei milioni? A sette giornate dalla fine, il campionato sta entrando nel suo momento clou con diverse squadre che si trovano a competere sia per la vittoria finale che per la qualificazione alle prossime coppe europee.

Moscia, a occhio, la trentaduesima giornata in ottica ascolti. In tema scudetto, il prossimo turno vedrà la capolista Inter ospitare il Cagliari sabato alle 18.00 e nel posticipo del lunedì sera il Napoli affronterà l’Empoli alle 20.45, mentre in ottica Champions nella giornata di domenica si affronteranno Atalanta e Bologna alle 12.30 e alle 20.45 ci sarà un infuocato derby di Roma.