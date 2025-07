Nasce a Trieste ‘Agorai Innovation Hub’, per creare centro di ricerca sulla Data Science e l’Intelligenza Artificiale

Un ecosistema innovativo che unisce ricerca, impresa e istituzioni per migliorare la qualità della vita attraverso le tecnologie più avanzate.

È stato presentato ieri a Trieste Agorai Innovation Hub, un ambizioso progetto che mira a creare uno dei più importanti centri di ricerca sulla Data Science e l’Intelligenza Artificiale avanzata in Italia e in Europa. L’Hub si configura come un ecosistema unico nel suo genere, che riunisce eccellenze del mondo accademico, imprenditoriale e istituzionale con l’obiettivo di sviluppare soluzioni tecnologiche innovative al servizio dell’uomo.

Un polo di eccellenza multidisciplinare

Agorai Innovation Hub è promosso da una partnership strategica che include la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, primarie aziende come Generali, Fincantieri e Fondazione Fincantieri, illycaffè, istituzioni accademiche di prestigio quali l’Università di Trieste, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), l’Università di Udine, il MIB Trieste School of Management, l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), con la partecipazione dell’Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP).

A rafforzare ulteriormente il progetto, Google Cloud sarà il partner strategico per l’innovazione dell’Hub, mentre Deloitte agirà come business partner e Goldman Sachs come research partner per l’area finanza e mercati finanziari.

Una sede storica per un progetto all’avanguardia

La sede dell’Hub sarà Palazzo Carciotti, edificio simbolo di Trieste e prima sede storica delle Assicurazioni Generali. Lo spazio sarà ripensato secondo un design innovativo firmato da Carlo Ratti, rinomato architetto e ingegnere italiano noto per i suoi progetti che integrano tecnologia e design urbano.

La scelta di Trieste come sede non è casuale: la città, storico crocevia di culture e commerci, vanta una consolidata tradizione imprenditoriale e scientifica che la rende il luogo ideale per questo progetto di respiro internazionale.

Obiettivi e aree di ricerca

Agorai Innovation Hub si propone di diventare un catalizzatore per l’innovazione attraverso tre direttrici principali:

Formazione di talenti: creazione di percorsi formativi all’avanguardia per preparare professionisti capaci di affrontare le sfide tecnologiche del futuro Trasferimento di conoscenze: promozione della collaborazione tra mondo accademico e imprenditoriale Incubazione di startup: supporto alla nascita e allo sviluppo di imprese innovative basate sulle tecnologie digitali più avanzate

Le attività di ricerca si concentreranno su quattro aree chiave, selezionate per il loro impatto potenziale sul miglioramento della qualità della vita:

Salute e benessere: applicazione di Data Science e IA per migliorare la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle malattie.

Agricoltura rigenerativa e alimentazione: sviluppo di soluzioni tecnologiche per un’agricoltura sostenibile e un’alimentazione di qualità.

Mobilità e trasporti: ricerca su sistemi di trasporto intelligenti e sostenibili.

Finanza e capital markets: innovazione nei servizi finanziari attraverso l’applicazione di tecnologie avanzate. Una visione al servizio dell’uomo

“Agorai Innovation Hub farà leva sulle potenzialità delle tecnologie più avanzate per guidare lo sviluppo tecnologico e scientifico verso obiettivi di miglioramento della qualità della vita”, si legge nella nota di presentazione. L’Hub intende infatti contribuire “al benessere di una società libera, sostenibile e rigenerativa”, ponendo sempre l’uomo e le comunità al centro della ricerca tecnologica.

Il progetto si propone di creare un polo di riferimento internazionale aperto a nuove collaborazioni e sinergie, rafforzando il ruolo dell’Italia come protagonista nell’innovazione tecnologica e nella ricerca scientifica applicata.

L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, mondo accademico e imprenditoriale, realtà locali e internazionali, con l’obiettivo comune di guidare l’innovazione tecnologica verso il miglioramento della società e della qualità della vita delle persone.